Tập 1 "Bố ơi mình đi đâu thế?": Đừng tưởng Ku Phin nhà Lê Dương Bảo Lâm chỉ biết tấu hài, 1 hành động nhỏ lộ ngay tính cách

Không còn những ánh đèn sân khấu hay ê-kíp hỗ trợ phía sau, tập mở màn của Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 đưa bốn ông bố nổi tiếng trở về đúng vai trò quen thuộc nhất: Một người cha phải tự mình chăm con giữa hành trình trải nghiệm. Hội An trở thành điểm khởi đầu, nơi những nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản lại giúp khán giả nhìn thấy rất nhiều điều về cách các ông bố nuôi dạy con, cũng như những nét tính cách đáng yêu của các em nhỏ.

Ngay khi gặp nhau, Huy R cùng bé Đậu, diễn viên Phương Nam và bé Nguyên Ốc, MC Thành Trung với cặp song sinh Goku - Daino, cùng gia đình khách mời Lê Dương Bảo Lâm và bé Ku Phin lập tức bước vào thử thách đầu tiên. Các cặp bố con phải di chuyển bằng xích lô, giải mật thư để tìm các địa danh nổi tiếng của phố cổ Hội An. Đội hoàn thành sớm sẽ có quyền lựa chọn ngôi nhà của mình trong hành trình.

Không mất nhiều thời gian, những cá tính rất khác nhau của các gia đình đã dần lộ diện.

Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất là khi Huy R gặp sự cố với chiếc xích lô. Nam rapper bị kẹt vào xe, không thể tiếp tục đạp và phải xuống đẩy. Điều khiến anh bất ngờ không phải sự cố ấy mà là phản ứng rất tự nhiên của con trai. Thấy bố loay hoay, bé Đậu lập tức nói: "Để con xuống đẩy dùm bố". Chỉ một câu nói ngắn và hành động nhỏ cũng đủ khiến Huy R xúc động bởi đây là lần đầu anh cảm nhận rõ sự chủ động và biết quan tâm của con trong một tình huống thực tế.

Trong khi đó, Phương Nam lại mang đến màu sắc hoàn toàn khác. Giữa cái nắng miền Trung, nam diễn viên vẫn xuất hiện với nguyên bộ vest nhung khi đạp xích lô khiến MC Thành Trung không nhịn được trêu chọc. Hình ảnh "ông bố lịch lãm nhất đội xích lô" nhanh chóng trở thành điểm gây cười của tập đầu.

Thành Trung cũng không tránh khỏi những tình huống "dở khóc dở cười". Chỉ vì buột miệng khen một cô gái trên đường xinh đẹp, anh lập tức bị hai cậu con trai "chỉnh" rằng phải tập trung làm nhiệm vụ. Màn "giám sát" của Goku và Daino khiến khán giả bật cười bởi từ một MC hoạt ngôn, Thành Trung bỗng trở thành người liên tục bị hai con nhắc nhở.

Sau màn khởi động, các gia đình tiếp tục thực hiện những thử thách gắn với văn hóa Hội An như múc nước ở giếng Bá Lễ, tìm hiểu Chùa Cầu hay tìm đồng xu cổ tại Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch. Những nhiệm vụ không quá phức tạp nhưng buộc các ông bố phải phối hợp với con, kiên nhẫn và lắng nghe nhiều hơn thay vì làm thay các bé.

Một điểm nhấn khác của tập mở màn thuộc về Lê Dương Bảo Lâm và con trai Ku Phin. Được giao nhiệm vụ đi chợ và chuẩn bị bữa cơm chào đón các gia đình còn lại, Dương Lâm gần như biến khu chợ Hội An thành "sân khấu" của riêng mình với màn mặc cả, trò chuyện rôm rả cùng các tiểu thương. Sự hoạt náo quen thuộc của nam diễn viên mang đến không ít tiếng cười cho khán giả.

Trái ngược với người bố luôn sôi nổi, Ku Phin lại ghi điểm bằng sự chu đáo. Cậu bé chủ động vắt nước cam chia cho cả chín bố con, rồi cùng bố quét dọn nhà trước khi mọi người trở về. Những hành động rất tự nhiên của Ku Phin cho thấy sự tự lập và biết quan tâm đến người khác ngay từ ngày đầu tham gia chương trình.

Cuối ngày, các gia đình quây quần bên bữa cơm đầu tiên tại làng rau Trà Quế. Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người thích thú là khi bé Nguyên Ốc chưa kịp sang dùng bữa, các bạn nhỏ còn lại đã chủ động mang cơm đến tận nơi cho bạn. Không có sự sắp đặt hay lời nhắc của người lớn, sự quan tâm hồn nhiên ấy trở thành điểm nhấn ấm áp khép lại tập mở màn. Bữa cơm cũng tạo nên cuộc trò chuyện thú vị về sự khác biệt trong cách mời cơm giữa các gia đình miền Bắc và miền Nam, góp phần mang đến không khí gần gũi và đậm chất đời thường.

Thay vì tạo kịch tính bằng những thử thách quá khó, tập đầu Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 chọn cách kể những câu chuyện rất nhỏ: Một cái đẩy xe của con dành cho bố, một ly nước cam được chia đều cho mọi người hay một lời nhắc "bố tập trung đi". Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã mở đầu cho hành trình để các ông bố hiểu con hơn, còn các em nhỏ học cách sẻ chia, tự lập và trưởng thành qua từng trải nghiệm.