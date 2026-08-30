Có mỹ nam Việt không cần thịt Đường Tăng vẫn hack tuổi quá đỉnh, sau 18 năm còn trẻ hơn thời mới vào nghề

Tham gia vào bộ phim lễ 2/9 đang chiếu Quý Tử Vượt Giàu, Ngô Kiến Huy không chỉ gây ấn tượng bởi tính cách nhân vật duyên dáng, hài hước mà còn khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì visual sáng trưng trên màn ảnh rộng. Như thời gian là thứ chưa từng tồn tại trên đời, gương mặt của nam diễn viên vẫn tràn đầy năng lượng thanh xuân, nhìn mãi mà chẳng thấy một chút dấu hiệu nào của tuổi tác.

Trong Quý Tử Vượt Giàu, Ngô Kiến Huy đảm nhận vai cậu Vinh - em trai của bà Diệp (Thu Trang). Ngay từ khi đoàn phim tung ra những hình ảnh tạo hình đầu tiên, nam nghệ sĩ đã gây bão mạng xã hội với mái tóc uốn điệu đà cùng phong cách ăn mặc độc đáo và lạ mắt, toát lên vẻ vừa nghịch ngợm vừa phóng khoáng, phong trần.

Màn hóa thân tuy ngắn mà ấn tượng của anh khiến khán giả trầm trồ không ngớt. Không nói về diễn xuất, ai nấy có chung một quan điểm là Ngô Kiến Huy quá trẻ. Làn da căng bóng cùng nụ cười răng khểnh thương hiệu của anh nhận về cơn mưa lời khen. Thậm chí, nhiều bình luận của netizen còn khẳng định ngoại hình hiện tại của anh nhìn còn trẻ trung, rạng rỡ và có nét "baby" hơn cả thời điểm mới ra mắt cách đây 18 năm.

Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988. Anh chính thức debut vào năm 2008 với tư cách ca sĩ sau khi xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao. Ở thời điểm mới vào nghề, anh nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của thế hệ khán giả 8X, 9X nhờ vẻ ngoài thư sinh, đáng yêu đúng chuẩn một "chàng bắp". Song, quá khứ đã đẹp, visual của Ngô Kiến Huy ở thời điểm hiện tại rõ ràng còn thăng hạng đáng kể. 18 năm trôi qua, anh không hề già đi mà ngược lại, sự kết hợp giữa nét trẻ trung bẩm sinh và phong cách thời trang năng động, lịch lãm giúp nam nghệ sĩ ngày càng cuốn hút, phong độ.

Không bó buộc bản thân ở mảng âm nhạc, Ngô Kiến Huy bén duyên với nghệ thuật thứ bảy thông qua 3 bộ phim là Cô Gái Xấu Xí, Kim Chi Cà Pháo và Già Néo Đứt Dây trước khi lấn sân sang mảng điện ảnh. Nam tài tử từng ẵm giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2014 nhờ vai diễn trong phim Chàng Trai Năm Ấy. Sau bước đệm đó, anh liên tục khẳng định cái duyên phòng vé của mình khi tham gia vô số phim điện ảnh, có thể kể đến như Thiên Sứ 99, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Siêu Nhân X, Oan Hồn, Chị Trợ Lý Của Em, Tiệc Trăng Máu, Trò Chơi Tử Thần...

Năm 2026 tiếp tục cho thấy hoạt động năng nổ của nam diễn viên khi tham gia 2 dự án điện ảnh là Nhà Ba Tôi Một Phòng và Quý Tử Vượt Giàu. Miệt mài cống hiến ở cả vai trò ca sĩ, diễn viên lẫn người dẫn chương trình truyền hình, "chàng bắp" tuổi 38 vẫn là một trong những ngôi sao đắt show và sở hữu lượng người hâm mộ trung thành bậc nhất showbiz Việt hiện nay.