Táo ở châu Âu bị phát hiện có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật

Vnexpress dẫn nguồn Euro News, táo vốn là một trong những loại trái cây được tiêu thụ phổ biến nhất tại Tây Ban Nha và khắp châu Âu nhờ hình ảnh "thực phẩm lành mạnh". Tuy nhiên, báo cáo công bố tuần này của tổ chức Pesticide Action Network (PAN) Europe đã đưa ra những con số đáng lo ngại khi 80% mẫu táo tại Tây Ban Nha và trung bình 85% tại châu Âu tồn dư cùng lúc nhiều loại hóa chất độc hại, còn gọi "cocktail" thuốc bảo vệ thực vật.

Nhóm chuyên gia thực hiện báo cáo dựa trên kết quả phân tích 59 mẫu táo nội địa thu mua từ các siêu thị và chợ vào tháng 9/2025. Dữ liệu cho thấy mỗi quả táo mang trung bình 3 loại hóa chất, cá biệt có quả chứa tới 7 loại. Tại 8 quốc gia gồm Đức, Ba Lan, Hà Lan và Croatia, cơ quan kiểm nghiệm phát hiện 100% mẫu thử đều tồn dư nhiều loại thuốc cùng lúc. Đan Mạch ghi nhận tỷ lệ thấp nhất với 20%, tiếp đến là Bỉ (50%), trong khi Tây Ban Nha, Pháp và Italy cùng đứng ở mức 80%.

Ảnh minh họa.

Kết quả phân tích chỉ ra 64% lượng táo chứa nhóm hóa chất vĩnh cửu PFAS và 36% mang thuốc gây độc thần kinh. Cụ thể, 61% số mẫu dính thuốc diệt nấm có khả năng gây ung thư Captan; gần 40% chứa chất gây rối loạn nội tiết Fludioxonil. Khoảng 20% mẫu thử mang Acetamiprid - loại thuốc trừ sâu độc thần kinh có khả năng xâm nhập trực tiếp vào bào thai qua nhau thai. Báo cáo nhấn mạnh 93% số táo nhiễm bẩn vi phạm tiêu chuẩn thực phẩm dành cho trẻ em của Liên minh châu Âu (EU), thậm chí nhiều mẫu vượt ngưỡng an toàn tới 600 lần.

Theo báo cáo, vấn đề không chỉ nằm ở các hóa chất được phát hiện mà còn ở khoảng trống trong quản lý. Luật pháp châu Âu đã yêu cầu đánh giá tác động tổng hợp của thuốc trừ sâu, gọi là “hiệu ứng hỗn hợp”, trong hơn 20 năm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương pháp chính thức để đo lường tác động kết hợp này. Các nghiên cứu hiện hành chủ yếu đánh giá từng chất riêng lẻ, trong khi tác động kết hợp của nhiều hóa chất có thể lớn hơn đáng kể so với từng chất đơn lẻ.

Báo cáo cho biết 71% số táo bị nhiễm chứa các chất mà EU xếp vào nhóm “cực kỳ độc hại” và về nguyên tắc lẽ ra phải được loại bỏ khỏi thị trường. Trong một số trường hợp, mức hiện diện của các chất này không giảm mà còn tăng trong những năm gần đây. Các tác giả lưu ý rằng cây táo có thể được phun thuốc trừ sâu tới 30 lần mỗi năm.

Theo Hà Nội mới, phụ nữ mang thai cũng được coi là nhóm có nguy cơ, do một số hóa chất được phát hiện có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh của thai nhi.

Trước thực trạng này, tổ chức phi chính phủ Hogar sin Tóxicos của Tây Ban Nha khuyến nghị người tiêu dùng ưu tiên táo hữu cơ sản xuất tại địa phương, được trồng không sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp. Tại Đức, khoảng 15% sản lượng táo đã là táo hữu cơ, cho thấy các phương thức canh tác thay thế hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách lại gây tranh cãi. Các tác giả cảnh báo rằng Ủy ban châu Âu đang xem xét một đề xuất tổng thể về an toàn thực phẩm, mà theo họ có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Giám đốc điều hành PAN Europe Martin Dermine cho rằng nếu các cơ quan quản lý thực thi luật đầy đủ, nhiều loại thuốc trừ sâu phát hiện trên táo đã bị cấm từ lâu. Ông dẫn ví dụ acetamiprid, chất có nguy cơ gây tổn hại não bộ thai nhi, hay difenoconazole, chất gây rối loạn nội tiết và độc hại thần kinh. Theo ông, thay vì nới lỏng quy định, châu Âu cần tăng cường các biện pháp kiểm soát để bảo vệ sức khỏe người dân.