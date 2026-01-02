Chiều 2/1, con xóm nhỏ ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) chìm trong không khí u buồn, tang tóc, những mái nhà đơn sơ treo khăn tang trắng xóa. Chỉ trong một buổi sáng mưa, hai gia đình nghèo sống cách nhau chưa đầy 30 mét cùng lúc mất đi người thân, khi cả vợ lẫn chồng đều tử nạn trong vụ sập bờ kè xảy ra sáng cùng ngày.

Các nạn nhân là ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961) cùng vợ là bà Lê Thị T. (sinh năm 1961) và ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967). Họ đều là những người làm thuê, sống nhờ vào rẫy keo, ai thuê gì làm nấy, quanh năm bám đất, bám rừng để mưu sinh.

Hai ngôi nhà của các nạn nhân chỉ cách nhau chỉ 30m.

Cách hiện trường khoảng 1km, tại căn nhà nhỏ của bà L., người thân và hàng xóm đang tất bật lo hậu sự trong nỗi đau chưa nguôi. Khuôn mặt ai cũng lặng đi vì nỗi đau quá lớn.

Ông Nguyễn Thất Tùng, em ruột bà L., nghẹn ngào cho biết gia đình chị gái thuộc diện khó khăn của địa phương. Vợ chồng bà L. không có nghề nghiệp ổn định, sống chủ yếu bằng việc đi làm mướn. Ba người con của họ đều đã rời quê vào TP.HCM làm ăn, để lại ông bà chăm sóc hai cháu nội – con của người con trai cả.

“Nghe tin dữ, ba đứa con đang trên đường về quê. Cả xóm ai cũng đau lòng. Họ đi làm chỉ để kiếm bữa cơm qua ngày, đâu ngờ lại xảy ra cơ sự này…” , ông Tùng nói trong nước mắt.

Người dân địa phương đau lòng trước sự việc.

Cách nhà bà L. chừng 30 mét là căn nhà của ông V. và bà T. Người thân, họ hàng túc trực bên linh cữu, ánh mắt thất thần.

Theo người nhà, gia đình ông V. cũng thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng có ba người con, đều đã lập gia đình, cuộc sống không mấy khá giả. Vợ chồng ông V. vẫn đi làm thuê mỗi ngày để tự lo cho bản thân, không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu.

“Bình thường gặp mưa, ông bà hay trú tạm dưới gốc cây. Không hiểu sao hôm đó lại chui vào dưới bờ kè… ”, một người thân xót xa kể lại.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Chiều 2/1, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao tiền hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong trong vụ sập bờ kè sông Ba.

Ông Đào Mỹ chia buồn sâu sắc với thân nhân các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm, kịp thời hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Đào Mỹ (áo trắng) đến kiếm tra hiện trường và thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 9h30 ngày 2/1, bốn người đang trồng keo con trên địa bàn thôn Lạc Mỹ thì gặp mưa lớn. Cơn mưa bất ngờ giữa rừng khiến họ phải tìm chỗ trú tạm. Thấy mảng bê tông bờ kè (thường gọi là “hầm ếch”) nằm sát tuyến đường nội thôn, cả bốn người đã vào tránh mưa.

Không ai ngờ, chỉ ít phút sau, mảng bê tông bất ngờ đổ sập, vùi lấp cả bốn người bên trong. Khi người dân phát hiện và chạy đến ứng cứu thì cả bốn nạn nhân tử vong tại chỗ, không ai kịp thoát ra.

Theo địa phương, đoạn đường này từng được lắp biển cấm đi sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, biển cấm bị tháo dỡ nên khi tai nạn xảy ra, đã không còn biển báo cảnh báo nguy hiểm.