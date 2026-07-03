Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà nhận được sự quan tâm khi chính thức tái xuất với dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. "Ngọc nữ" màn ảnh Việt còn trải lòng về hành trình hơn 7 tháng giữ kín niềm vui và những cảm xúc đã đồng hành cùng cô suốt thời gian qua.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đăng tải loạt hình ảnh tham gia sự kiện họp báo công bố dự án phim trên Facebook. Nữ diễn viên mở đầu bằng lời chia sẻ: "Hà đã chờ đợi ngày này hơn 7 tháng nay để có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người." Cô cho biết suốt 7 tháng qua là quãng thời gian đan xen giữa hồi hộp, lo lắng, mong chờ và cả những cảm xúc mà có lẽ sẽ còn theo mình rất lâu về sau.

Tăng Thanh Hà viết: "Một hành trình thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, được gặp những con người tuyệt vời, được học hỏi, được thử thách bản thân và được sống trọn vẹn với niềm đam mê mà mình luôn trân trọng. Thật hạnh phúc khi một lần nữa được đứng trên phim trường".

Tăng Thanh Hà trải lòng sau khi tham gia sự kiện họp báo công bố dự án phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Ảnh: FBNV

Cô cho biết suốt 7 tháng qua là quãng thời gian đan xen giữa hồi hộp, lo lắng, mong chờ. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp, truyền thông và đặc biệt là khán giả đã luôn yêu thương, chờ đợi mình suốt hơn 13 năm qua. Cuối bài viết, cô nhắn nhủ: "Đây mới chỉ là sự khởi đầu... Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hoàng Hậu Cuối Cùng trên chặng đường sắp tới".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận về lượt tương tác cùng vô số bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy Tăng Thanh Hà trở lại với niềm đam mê diễn xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Không ít người cho rằng đây là màn tái xuất được mong chờ bậc nhất của điện ảnh Việt trong thời gian gần đây.

Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy Tăng Thanh Hà trở lại với niềm đam mê diễn xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Ảnh: FBNV

Màn tái xuất được mong chờ sau hơn một thập kỷ

Thông tin Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh với dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Sau hơn 13 năm kể từ Mỹ nhân kế (2013), đây là lần đầu tiên "ngọc nữ" chính thức trở lại phim trường với một vai diễn điện ảnh. Việc nữ diễn viên chia sẻ đã âm thầm chuẩn bị suốt 7 tháng cũng phần nào cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết.

Vai diễn trong dự án lần này được đánh giá khá nặng ký đối với Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV

13 năm rời xa màn ảnh để tập trung cho gia đình và kinh doanh

Trước khi tạm ngưng hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà được xem là một trong những "ngọc nữ" nổi bật nhất của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm như Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Với nhan sắc trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên, nữ diễn viên từng là gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón.

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn – con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi lập gia đình, cô gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh đời thường hay xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã và ba con cũng khiến cô trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.

Trước khi tạm ngưng hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà được xem là một trong những "ngọc nữ" nổi bật nhất của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV