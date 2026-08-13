Tăng Thanh Hà thừa nhận đam mê điều này, bảo sao các con cũng thông minh, giỏi giang như thế!

Mới đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ một câu chuyện rất đời thường về kệ sách của gia đình. Khi sắp xếp lại từng cuốn sách, nữ diễn viên nhận ra mỗi cuốn đều gắn với một giai đoạn trong cuộc đời mình. Có những cuốn cô đọc từ nhỏ như Doraemon, Bảy Viên Ngọc Rồng, Conan, Nữ Hoàng Ai Cập, Harry Potter; khi trưởng thành lại tìm đến tiểu thuyết, sách triết lý sống, phát triển bản thân, tài chính, tình yêu rồi sách về mang thai, nuôi dạy con.

Có những giai đoạn Hà Tăng đọc rất nhiều, cũng có lúc chẳng muốn đọc gì. Nhưng khi chênh vênh, cô vẫn thường tìm lại một cuốn sách cũ từng giúp mình bước qua một thời điểm khó khăn. Với nữ diễn viên, kệ sách không đơn thuần là nơi lưu trữ những cuốn sách đã đọc, mà giống như một cách lưu giữ hành trình trưởng thành của chính mình.

Có lẽ cũng bởi yêu sách và duy trì thói quen đọc từ lâu, Tăng Thanh Hà đặc biệt chú trọng việc tạo cho các con môi trường gần gũi với sách.

Cô từng chia sẻ những hình ảnh các con đọc sách, trong đó con trai lớn Richard có lúc tự tìm một góc yên tĩnh, chăm chú đọc đến mức mẹ tiến lại gần cũng không hay biết. Đáng chú ý, cuốn sách cậu bé lựa chọn khá dày và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài giao tiếp cơ bản thì để đọc được cuốn sách như thế này cho thấy Richard có vốn từ vựng tiếng Anh khá phong phú, chứng tỏ trình độ ngoại ngữ của cậu bé này "không phải dạng vừa".

Con gái Chloe cũng được mẹ tiết lộ là rất thích đọc sách và viết nhật ký. Từ khi còn nhỏ, các con đã được tiếp xúc với sách phù hợp lứa tuổi. Hà Tăng còn dành riêng một góc đọc sách tại nhà, thường đưa các bé đến thư viện thiếu nhi và cùng con tìm những cuốn sách mà chúng yêu thích.

Có thể nói, bé nào nhà nữ diễn viên cũng đều ham đọc sách. Không những thế các con còn giữ phép lịch sự khi đọc như không làm ồn, không nghịch ngợm... khi người bên cạnh mình cũng đang bận hoặc đang đọc sách.

Đọc sách không chỉ để biết thêm nhiều điều

Một trong những giá trị lớn nhất của việc đọc sách với trẻ nhỏ là giúp các em mở rộng thế giới vượt ra ngoài những điều mình trực tiếp nhìn thấy.

Một cuốn sách có thể đưa trẻ đến một đất nước xa lạ, gặp một nhân vật chưa từng biết, tìm hiểu một nghề nghiệp, một nền văn hóa hay một câu chuyện hoàn toàn khác với cuộc sống hằng ngày. Qua đó, trẻ có thêm cơ hội đặt câu hỏi, hình thành sự tò mò và tập nhìn thế giới từ nhiều góc độ.

Đặc biệt, khi trẻ đọc những cuốn sách có nội dung đa dạng, vốn từ và khả năng diễn đạt cũng có cơ hội được phát triển. Trẻ càng đọc nhiều càng có thêm chất liệu để kể chuyện, viết, đặt câu hỏi và trình bày suy nghĩ của mình.

Đọc sách cũng là một cách rèn luyện khả năng tập trung. Khác với những nội dung ngắn liên tục xuất hiện trên màn hình, một cuốn sách đòi hỏi trẻ phải ngồi lại lâu hơn với một câu chuyện, theo dõi diễn biến, ghi nhớ nhân vật và kết nối các thông tin ở những trang khác nhau. Đó là một kỹ năng tưởng đơn giản nhưng rất cần thiết khi trẻ lớn lên, đặc biệt trong học tập.

Trẻ em ngày nay có rất nhiều thứ để giải trí. Điện thoại, máy tính bảng, video ngắn hay trò chơi đều có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bối cảnh ấy, việc một đứa trẻ có thể tự tìm đến một cuốn sách, ngồi yên và đọc trong một khoảng thời gian cũng là một thói quen đáng quý.

Câu chuyện của Hà Tăng cũng cho thấy một điều: thói quen đọc của trẻ thường không bắt đầu từ những lời nhắc "con phải đọc sách", mà có thể bắt đầu từ chính môi trường sống của gia đình.

Khi cha mẹ đọc sách, nói về sách, đưa con đến thư viện và để sách hiện diện tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày, trẻ sẽ dần hiểu rằng đọc sách không phải một nhiệm vụ của người lớn giao cho mình. Đó có thể đơn giản là một cách khám phá thế giới, tìm hiểu bản thân và có một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình.