Tăng Thanh Hà bỗng dưng bị so sánh với ái nữ của 1 sao Việt: Nhan sắc một chín một mười, học vấn cũng có điểm trùng hợp thú vị

Mới đây, một đoạn trích trong bộ phim Hương Phù Sa bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, đưa cái tên Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm bàn luận. Trong vai Út Nhỏ, nữ diễn viên ghi dấu ấn với gương mặt thanh tú, nụ cười hiền và vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo, hình ảnh từng giúp cô được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc của Tăng Thanh Hà thời đôi mươi, nhiều cư dân mạng bất ngờ cho rằng cô có nhiều nét giống Lọ Lem (Mai Thảo Linh) – con gái lớn của MC Quyền Linh. Từ đây, một cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra khi không ít người đặt hai gương mặt nổi bật của hai thế hệ lên bàn cân với nhiều lời khen chê.

Đáng chú ý, câu chuyện còn khiến một người bạn thân của Tăng Thanh Hà lên tiếng. Người này bày tỏ quan điểm rằng việc lôi một cô bé 17 tuổi vào những màn so sánh nhan sắc là không cần thiết. Việc khen hay chê là khập khiễng bởi mỗi người đều có nét đẹp và sức hút riêng.

Thực tế, ngoài ngoại hình, còn có một điểm chung thú vị là cả hai đều học hành giỏi giang và theo học tại 1 trường đại học sang xịn ở TP.HCM.

Sau khi rút lui khỏi làng giải trí, Tăng Thanh Hà tập trung cho việc học và hoàn thành chương trình Cử nhân ngành Thương mại 1 trường đại học, tốt nghiệp vào năm 2012. Đây là một trong những trường đại học ccó học phí cao, nơi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng theo học như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Phương Anh, Á hậu Thúy Vân...

Dù phải liên tục chuyển trường do lịch quay phim dày đặc, thời đi học, kết quả học tập của Hà Tăng vẫn luôn ở mức tốt. "Kết quả tốt nghiệp cấp 2 của tôi là 58,5 điểm, một điểm số khá cao và tôi quyết định học tại trường THPT Gia Định. Nhưng vì cơ hội đến, công việc lôi cuốn nên tôi phải chuyển sang trường Hưng Đạo, cuối cùng là qua bổ túc học để có tấm bằng tốt nghiệp", nữ diễn viên từng chia sẻ.

THPT Gia Định nhiều năm liền nằm trong nhóm các trường công lập có điểm chuẩn vào lớp 10 cao tại TP.HCM.

Trong khi đó, Lọ Lem cũng sở hữu thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông tại một trường quốc tế ở Việt Nam, cô từng trúng tuyển University of the Arts London (UAL) – trường đại học chuyên về mỹ thuật, thiết kế, thời trang và nghệ thuật biểu diễn, đồng thời được xếp hạng hàng đầu châu Âu và nằm trong nhóm những trường đào tạo nghệ thuật danh tiếng của thế giới.

Dù vậy, ái nữ nhà MC Quyền Linh quyết định lựa chọn Đại học ở Việt Nam, theo học ngành Cử nhân Kinh doanh để theo đuổi định hướng kinh doanh trong tương lai, đồng thời có điều kiện tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Gia đình cũng cho biết Lọ Lem luôn ưu tiên việc học là mục tiêu hàng đầu.

Không chỉ vậy, con gái MC Quyền Linh còn sở hữu nhiều thành tích học thuật nổi bật. Cô từng nhận Giải thưởng Thành tích Xuất sắc Cambridge do Cambridge Assessment International Education (CAIE) trao tặng, ghi nhận kết quả học tập nổi bật trong hệ thống các kỳ thi Cambridge. Ngoài ra, Lọ Lem cũng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ khi đạt giải ở nhiều cuộc thi về vẽ và nhiếp ảnh. Đầu năm 2024, cô tiếp tục được CAIE trao Giải thưởng Thành tích cao môn Mỹ thuật và Thiết kế.

Có thể thấy, việc cư dân mạng đặt Tăng Thanh Hà và Lọ Lem cạnh nhau xuất phát từ cảm nhận về vẻ ngoài có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, cả hai đều tạo dựng dấu ấn theo những cách rất khác nhau.

Một người là "ngọc nữ" ghi dấu trong lòng khán giả bằng loạt vai diễn kinh điển rồi chuyển hướng sang kinh doanh, người còn lại là gương mặt trẻ được chú ý nhờ ngoại hình sáng cùng thành tích học tập nổi bật. Vì vậy, thay vì đặt lên bàn cân hơn, kém, nhiều ý kiến cho rằng việc ghi nhận những giá trị riêng của mỗi người sẽ công bằng và phù hợp hơn.

(tổng hợp)