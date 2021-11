Tăng Thanh Hà mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới, lời nhắn nhủ ngọt ngào gửi đến ông xã

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà khiến công chúng không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị khi chia sẻ khoảnh khắc "đẹp như mơ" bên cạnh ông xã doanh nhân Louis Nguyễn mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới.

Tăng Thanh Hà nhắn nhủ tới ông xã trong ngày kỷ niệm đặc biệt: "12 năm một mối tình… 9 năm chung một mái nhà… gia đình tăng trưởng đúng tiến độ! Cảm ơn vì mọi điều anh đã làm cho em và cho gia đình chúng ta, em cùng các con thật may mắt khi có anh, yêu anh! Chúc mừng 9 năm kỷ niệm ngày cưới của chúng ta!".

Ngoài ra, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã kèm tới giấy note được cho gửi đến Louis Nguyễn. Tờ note ghi: "Do you believe in love at first sight. Yes I do! I've been in love since the first time I met this amazing man and more every single day!" (Tạm dịch: Anh có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vâng em tin điều đó, em đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp được người đàn ông tuyệt vời này và yêu anh hơn mỗi ngày).

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012. Sau khi kết hôn, nàng "ngọc nữ điện ảnh" cũng dần rút khỏi làng giải trí và tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Cô cùng Louis Nguyễn có với nhau một trai và một gái tên Richard cùng Chloe.