Bước sang tuổi 35, Tăng Thanh Hà khoe vóc dáng cùng ngoại hình tươi trẻ

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà đã đăng tải bức hình đầu tiên trong ngày 24/10 - đúng sinh nhật tuổi 35 của nàng "ngọc nữ điện ảnh".

Đi kèm với hình ảnh chân dung bản thân ở tuổi 35, Tăng Thanh Hà cũng không quên nhắn nhủ: "Tuổi mới không mong gì hơn bình yên mỗi sớm mai thức dậy và mọi người xung quanh ai cũng thật bình an khỏe mạnh". Trong hình, nàng "ngọc nữ điện ảnh" khoe vóc dáng thon thả và tươi trẻ với trang phục áo sơ mi kết hợp quần short jeans đơn giản nhưng không kém phần năng động, nổi bật.

Louis Nguyễn - ông xã doanh nhân của Tăng Thanh Hà cũng có động thái gây chú ý chúc mừng sinh nhật vợ vào đúng thời điểm bước sang ngày mới: "Happy happy birthday to this amazing woman! Blessed to have you in our lives. Hope you have a wonderful birthday ahead of you! Love you always" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ tuyệt vời! Thật hạnh phúc khi có em trong cuôc đời cha con anh. Hy vọng em sẽ có một ngày sinh nhật tuyệt vời! Luôn yêu em).