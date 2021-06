Tăng Thanh Hà khoe ảnh tình tứ cạnh ông xã doanh nhân, mừng kỷ niệm 12 năm bên nhau

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà đã khoe hai bức hình tình từ bên cạnh ông xã doanh nhân Louis Nguyễn nhân kỷ niệm 12 năm tình yêu của cả hai.

Nàng "ngọc nữ điện ảnh" cũng không quên nhắn nhủ vài lời yêu thương: "When we were young Louis Nguyen 12 years of love! Time flies so fast!" (tạm dịch: Louis Nguyễn - chúng ta khi còn trẻ, 12 năm tình yêu, thời gian trôi thật nhanh). Hình ản cũ của vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh tình tứ bên chồng nhân kỷ niệm 12 năm yêu nhau.

Không chỉ chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng thời mới yêu, Tăng Thanh Hà còn khoe loạt hình ảnh chụp chân dung ông xã Louis Nguyễn. Trong ảnh, doanh nhân Louis Nguyễn trông trẻ trung và điển trai. Nhiều người nhận xét, ông xã Tăng Thanh Hà sở hữu ngoại hình thư sinh, điển trai không kém gì các diễn viên nổi tiếng.