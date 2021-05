Tăng Thanh Hà tiết lộ tâm sự đáng yêu của con trai khi xa mẹ

Mommy: Mommy was home alone and I miss you guys.

Riki: That's why I came up to hug you right after I got home. Do you know I love you so much mommy?

Mommy: Yeah, I love you too. Did you have fun?

Riki: I thought about you the whole time, I didn't go up to play with Chloe. I stayed downstairs and thought about you.

Mommy: My sweet boy

Tạm dịch:

Mẹ: Mẹ ở nhà một mình và rất nhờ các con.

Riki: Đó là lý do vì sao con phải chạy ngay tới ôm mẹ ngay sau khi trở về nhà. Mẹ có biết rằng, con yêu mẹ rất nhiều không?

Mẹ: Yeah, mẹ cũng yêu con. Con đi chơi có vui không?

Riki: Con nghĩ tới mẹ suốt thôi, con không muốn đi chơi với Chloe. Con chỉ ngồi ở cầu thang và nghĩ tới mẹ.

Mẹ: Chàng trai đáng yêu của mẹ