Tăng Nhật Tuệ có liên quan gì đến Miu Lê?

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang khiến showbiz Việt tiếp tục chấn động.

Theo kết quả điều tra, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa công bố hình ảnh ghi lại thời điểm lực lượng chức năng khám phá đường dây ma túy lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số này có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Cơ quan công an xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi vụ việc được công bố, cư dân mạng nhanh chóng "đào" lại loạt hình ảnh và những lần hợp tác giữa nam nhạc sĩ với Miu Lê. Điều khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối là sau nhiều năm đồng hành trong nghệ thuật, cả hai hiện đều vướng vòng lao lý vì những vụ việc liên quan đến chất cấm.

Ở thời điểm hơn 10 năm trước, Tăng Nhật Tuệ là một trong những gương mặt khá quen thuộc của Vpop. Không chỉ sáng tác, anh còn tham gia sản xuất âm nhạc, diễn xuất và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trẻ. Trong số đó, Miu Lê là cái tên gắn bó với nam nhạc sĩ qua nhiều dự án.

Năm 2012, khi Miu Lê đang từng bước khẳng định tên tuổi trên con đường ca hát, Tăng Nhật Tuệ đã nhận lời đóng nam chính trong MV I Love You của nữ ca sĩ. Thời điểm ấy, Miu Lê từng chia sẻ việc mời Tăng Nhật Tuệ tham gia không hề khó khăn bởi cả hai vốn là đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên làm việc cùng nhau.

Tăng Nhật Tuệ từng sáng tác và đóng chính trong MV I Love You của Miu Lê (Ảnh: MXH)

Không chỉ xuất hiện trong MV, Tăng Nhật Tuệ còn là người đứng sau một số sản phẩm âm nhạc của Miu Lê. Anh từng sáng tác cho nữ ca sĩ và đồng hành cùng cô trong giai đoạn đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Trong chưong trình Giọng Ải Giọng Ai có Miu Lê là nhân vật chính, nữ ca sĩ tiếp tục mời Tăng Nhật Tuệ tham gia ở hàng ghế khách mời. Tại đây, nữ ca sĩ còn hài hước nói rằng sẽ "từ mặt" Tăng Nhật Tuệ nếu anh không nhận ra giọng hát của mình. Đằng sau câu nói đùa ấy có thể thấy Tăng Nhật Tuệ là người hiểu rất rõ giọng hát cũng như khả năng chuyên môn của cô.

Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê có thời gian dài đồng hành cùng nhau (Ảnh: MXH)

Suốt nhiều năm, Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê luôn được xem là những cộng sự thân thiết. Dù sau này mỗi người có hướng phát triển riêng, cả hai vẫn nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chương trình và hoạt động nghệ thuật.

Thế nhưng, điều khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối là giờ đây, hai cái tên từng gắn liền với những kỷ niệm đẹp của Vpop lại được nhắc đến trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Ngày 3/7, cơ quan chức năng thông tin về việc Tăng Nhật Tuệ bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó gần hai tháng, Miu Lê cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một vụ án khác.