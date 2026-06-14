Chuyện gì xảy ra với Tăng Nhật Tuệ?

Tối 14/6, cái tên Tăng Nhật Tuệ bất ngờ trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận xuất hiện với tốc độ nhanh khiến nhiều người không khỏi tò mò: Chuyện gì đang xảy ra với Tăng Nhật Tuệ?

Sự bùng nổ bất ngờ này cũng khiến không ít khán giả trẻ lần đầu tìm kiếm thông tin về nam nhạc sĩ, ca sĩ và diễn viên từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt hơn một thập kỷ trước.

Tăng Nhật Tuệ được đánh giá là một trong những nhạc sĩ thế hệ 8X sở hữu kho sáng tác đồ sộ

Tăng Nhật Tuệ tên thật là Lê Duy Linh, sinh ngày 24/12/1986 tại Hà Nội. Anh được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Từ khi còn nhỏ, anh đã theo học nghệ thuật tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sở hữu kho sáng tác đồ sộ. Anh đã sáng tác hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ: pop, ballad đến R&B, hip hop và rock. Những sáng tác của anh từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện và ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt.

Bên cạnh âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua loạt phim như: "Ranh giới", "Bộ tứ 10A8", "Vũ điệu xì tin", "Ngôi nhà cũ",...

Anh từng được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng của thế hệ 8X khi vừa sáng tác, ca hát, diễn xuất và tham gia sản xuất nghệ thuật

Đáng chú ý, dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông trong những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ vẫn âm thầm hoạt động trong lĩnh vực sáng tác.

Đầu năm 2026, anh tiếp tục được nhắc đến khi hợp tác cùng ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm âm nhạc "Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi", đánh dấu màn tái hợp sau nhiều năm của cả hai nghệ sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ cũng không ít lần vướng vào những tranh cãi.

Một trong những vụ việc từng gây chú ý nhất xảy ra vào năm 2015 khi anh công khai phản bác tuyên bố của ca sĩ Nguyễn Hải Yến liên quan đến quyền tác giả ca khúc "Đã hơn một lần". Vụ việc từng tạo nên cuộc tranh luận lớn trong giới âm nhạc về vấn đề sáng tác và ghi nhận tác quyền.

Ngoài những tranh cãi nghề nghiệp, Tăng Nhật Tuệ còn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội bởi phong cách phát ngôn khá thẳng thắn.

Trong giai đoạn mạng xã hội phát triển mạnh, nam nhạc sĩ thường xuyên chia sẻ quan điểm cá nhân về nghề nghiệp, giới giải trí và các hiện tượng showbiz.

Chính điều này khiến anh sở hữu lượng người theo dõi trung thành nhưng đồng thời cũng không ít lần vấp phải ý kiến trái chiều.

Một điểm đáng chú ý khác là dù từng có thời điểm rất nổi tiếng, Tăng Nhật Tuệ lại khá kín tiếng trong những năm gần đây.

Anh ít xuất hiện trên truyền hình, không tham gia nhiều gameshow và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí đại chúng. Điều này khiến mỗi lần cái tên Tăng Nhật Tuệ xuất hiện trở lại đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.