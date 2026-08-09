Tang lễ nam ca sĩ 8X được tìm thấy tử vong dưới sông: Mẹ già - bạn gái khóc nghẹn, dàn sao thất thần đến tiễn biệt

Vào ngày 7/8, lực lượng chức năng Thái Lan thông báo đã tìm thấy thi thể của nam ca sĩ Tae (Thaman Taephan) - thành viên nhóm nhạc Dragon 5 - trên sông Chao Phraya, đoạn cầu Rama 7. Bên trong chiếc balo được tìm thấy ở gần hiện trường của cố nghệ sĩ có chứa 2 khối xi măng và 1 sợi dây dù. Trước đó, Tae được thông báo mất liên lạc, không rõ tung tích sau khi rời nhà để đi đạp xe vào lúc 4h sáng 6/8. Bạn gái anh đã báo cảnh sát để được hỗ trợ tìm kiếm. Cái chết đột ngột của nam ca sĩ khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Đến tối 8/8, gia đình đã tổ chức tang lễ cho Tae Dragon Five tại chùa Wat Buakhwan. Theo truyền thông Thái Lan, mẹ nam ca sĩ không giấu được sự đau đớn trước mất mát quá lớn. Bà suy sụp đến mức đứng không vững. Mẹ cố nghệ sĩ khóc nức nở khi chia sẻ về tâm nguyện cuối cùng của con trai: "Tae là 1 đứa con hiền lành, hiếu thảo. Con chưa bao giờ cãi lại hay lớn tiếng với tôi. Tae luôn nói 'Vâng, mẹ'. Con trai tôi cũng là 1 người rất chăm chỉ. Gần đây, Tae nói với tôi thằng bé muốn mở 1 trường dạy cắt tóc nam, nhưng còn chưa bắt tay thực hiện thằng bé đã ra đi rồi" . Theo mẹ của Tae Dragon Five, kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có trong 6-7 ngày tới. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của nam ca sĩ 8X, trong đó chiếc xe đạp anh đi vẫn chưa được tìm thấy.

Ca sĩ Tae nhóm Dragon 5 (Thái Lan) qua đời ở tuổi 46. Anh mất tích và tử vong sau khi đi đạp xe. Ảnh: Thairath.

Tang lễ của nam ca sĩ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm vào tối 8/8. Ảnh: Thairath.

Mẹ Tae Dragon Five suy sụp, đứng không vững và không ngừng rơi nước mắt khi chia sẻ tâm nguyên còn dang dở của con trai. Ảnh: Thairath.

Bà nghẹn ngào nhìn linh cữu của con trai. Ảnh: Mgronline.

Trong tang lễ, mẹ Tae Dragon Five thường xuyên gục đầu khóc. Ảnh: Mgronline.

Namkeng Walaiphan Srinapaphan - bạn gái của Tae Dragon Five - cũng chìm trong đau buồn, không thể kìm nén cảm xúc. Trong đám tang, cô liên tục ôm chặt bạn bè, người thân khóc nghẹn vì chưa thể chấp nhận được nửa kia đã ra đi.

Các nghệ sĩ hàng đầu showbiz Thái Lan như Andy Khemphimuk, Ying Kanya Raiwin, Pear Palavee Bunnag, Teen Sarawut Phumthong, Ex Thiti Wechabul, Wahwah China Doll, Nikki Pim... đã đến tang lễ chia buồn cùng gia đình. Nhiều ngôi sao khác trong giới giải trí cũng gửi vòng hoa để bày tỏ lòng kính trọng đối với người quá cố. Theo tờ Thairath, lễ hỏa táng thi hài của nam ca sĩ sẽ diễn ra vào ngày 11/8.

Bạn gái của Tae Dragon Five đau đớn, gục ngã trong đám tang. Ảnh: Thairath.

Các nghệ sĩ Thái Lan lặng lẽ đến viếng, chia buồn với gia đình Tae Dragon Five. Ảnh: Today Line.

Nhiều nghệ sĩ ở showbiz xứ chùa Vàng cũng gửi hoa tiễn biệt người quá cố. Ảnh: Today Line.

Tae (Thaman Taepano), sinh năm 1980. Anh bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí bằng công việc hậu trường, người mẫu quảng cáo và sau đó là ca sĩ - diễn viên. Thời kỳ hoàng kim sự nghiệp của Tae là với Dragon 5 - ban nhạc nam thần tượng nổi tiếng Thái Lan, ra mắt vào năm 1999, gồm 5 thành viên.

Dragon 5 sở hữu nhiều bản hit đình đám có ảnh hưởng sâu rộng tại Thái Lan trong những năm 2000 như NON-STOP, Stop Deceiving Yourself, You've Got the Wrong Person... Vài năm trở lại đây, khi Dragon 5 ít đi các hoạt động nhóm, Tae chuyển sang làm người dẫn chương trình thiếu nhi trên kênh Channel 3 Family, điều hành kênh YouTube dành cho trẻ em - gia đình có tên VROD, và mở một tiệm cắt tóc nam mang tên VROD The Cut.

Nguồn: Thairath