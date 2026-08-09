Danh hài đột quỵ xuất huyết não lâm thảm cảnh: Bị liệt nửa người khó nói chuyện, vừa ra viện đã đối mặt với vòng lao lý

Danh hài Lee Jin Ho bị đột quỵ xuất huyết não vào ngày 1/4. Anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau 1 thời gian nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), Lee Jin Ho được xác nhận đã xuất viện vào cuối tháng 5 và đang trong quá trình hồi phục. Công ty quản lý SM C&C của nam diễn viên vào ngày 9/8 cho biết: "Lee Jin Ho đã xuất viện và đang nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe tại nhà".

Dù đã giữ được tính mạng, nhưng Lee Jin Ho vẫn gặp biến chứng bị liệt nửa người, gặp khó khăn trong việc nói chuyện và vận động. Sau khi tập phục hồi chức năng, anh chỉ mới giao tiếp được vài câu cơ bản, di chuyển vài bước chân. Hiện, Lee Jin Ho anh vẫn tiếp tục điều trị ngoại trú tại nhà sau khi xuất viện.

Lee Jin Ho bị đột quỵ xuất huyết não. Sau 4 tháng điều trị, anh đã được xuất viện trở về nhà. Nam diễn viên bị biến chứng liệt nửa người và gặp khó khăn khi nói chuyện, vận động. Ảnh: Nate.

Đáng chú ý, mới ra viện và sức khỏe còn chưa phục hồi hoàn toàn, Lee Jin Ho đã phải đối mặt với vòng lao lý. Anh đã bị truy tố không giam giữ về tội đánh bạc trái phép nhiều lần và lái xe trong tình trạng say rượu. Vào ngày 14/8 tới đây, nam diễn viên sẽ phải ra hầu tòa.

Trước đó, Lee Jin Ho bị cáo buộc lái xe chở đồ khoảng 100 kg từ Incheon về nhà ở Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) trong tình trạng say xỉn vào rạng sáng ngày 24/9/2025. Cảnh sát có mặt tại hiện trường ban đầu đo được nồng độ cồn trong máu của Lee Jin Ho là 0,11%, vượt quá ngưỡng pháp lý để thu hồi giấy phép lái xe. Sau khi Lee Jin Ho yêu cầu xét nghiệm máu, Cơ quan Pháp y Quốc gia sau đó đã xác nhận nồng độ cồn là là 0,12%.

Ngoài tội lái xe trong tình trạng say xỉn, các công tố viên cũng cáo buộc rằng Lee Jin Ho đã nhiều lần tham gia đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp thông qua các trang web đánh bạc trái phép. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhà chức trách nhận được đơn khiếu nại thông qua Hệ thống Kiến nghị Quốc gia của Hàn Quốc, yêu cầu điều tra Lee Jin Ho về các cáo buộc đánh bạc và gian lận. Cảnh sát sau đó đã chuyển vụ án cho công tố viên, những người cuối cùng đã truy tố nam diễn viên về tội đánh bạc thường xuyên.

Lee Jin Ho sẽ ra hầu tòa vào ngày 14/8 tới đây để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến đánh bạc bất hợp pháp và vi phạm Luật Giao thông đường bộ do lái xe khi say rượu. Ảnh: Starnews.

Vào tháng 10/2024, Lee Jin Ho đã công khai thừa nhận chứng nghiện cờ bạc của mình trong một bài đăng trên Instagram: " Năm 2020, tôi tình cờ bắt đầu chơi game trên một trang web đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, và cuối cùng tôi bị gánh những khoản nợ mà tôi không thể trả nổi ". Nam diễn viên này vay tiền từ nhiều người đồng nghiệp và không có khả năng chi trả, với lý do giả rằng cần tiền để chi trả chi phí y tế cho cha mẹ, nộp thuế và các trường hợp khẩn cấp cá nhân khác.

Trong số những người được cho là bị ảnh hưởng có Jimin (BTS), bị Lee Jin Ho lừa vay 100 triệu won (khoảng 1,7 tỷ đồng). Diễn viên hài Lee Soo Geun, ca sĩ Young Tak và ca sĩ Ha Sung Woon cũng được cho là nằm trong số những người nổi tiếng bị thiệt hại về tài chính. Lee Jin Ho gần như không có khả năng trả nợ, dẫn đến người cho vay bị thiệt hại tài chính đáng kể và tổn thương tinh thần sau khi phát hiện ra mình bị lừa.

Jimin (BTS) cùng nhiều ngôi sao khác bị Lee Jin Ho lừa vay tiền. Ảnh: X

Lee Jin Ho sinh năm 1986, tham gia nhiều chương trình truyền hình như Knowing Bros, Amazing Saturday... Vào tháng 10/2024, anh bị vạch trần tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020. Nam diễn viên này còn nợ đến hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak... Hiện tại, sự nghiệp nghệ thuật của Lee Jin Ho được xem như đã chấm dứt vì vướng quá nhiều bê bối nghiêm trọng.

Lee Jin Ho tự hủy hoại tiền đồ của mình. Ảnh: Nate.

Nguồn: Sports Chosun