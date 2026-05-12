Tăng Duy Tân kinh ngạc trước khả năng đánh lừa của AI, chỉ ra cách phân biệt ảnh thật - giả

Ngày 12/5, diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 diễn ra ở khách sạn The Ascott, Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI”, quy tụ nhiều chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp cùng các khách mời hoạt động trong lĩnh vực giải trí và truyền thông. Tại sự kiện, Tăng Duy Tân xuất hiện với vai trò là người truyền cảm hứng, đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ và cộng đồng nghệ sĩ để chia sẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ danh tính trong kỷ nguyên số.

Tăng Duy Tân nhanh chóng thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ khá thú vị xoay quanh công nghệ AI, đặc biệt là vấn đề hình ảnh "mạo danh" người thật đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội. Trong phần giao lưu, ban tổ chức đã đưa ra một bức ảnh được tạo bằng AI và yêu cầu khán giả nhận diện thật - giả. Theo MC chương trình, hơn một nửa số người có mặt đã bị đánh lừa và cho rằng đây là hình ảnh thật của Tăng Duy Tân.

Ngay sau đó, nam ca sĩ bật cười và trực tiếp lên tiếng xác nhận: "Đấy chính dung nhan của Tân, Tân khẳng định với mọi người luôn đây là giả. Tại vì ở ngoài Tân không đẹp trai đến mức như thế". Câu trả lời hài hước của Tăng Duy Tân khiến cả khán phòng bật cười. Tăng Duy Tân chia sẻ thêm: "AI đã bị đánh lừa bởi những lớp makeup và sự chỉnh sửa mặt của Tân rồi. Mọi người gặp Tân ngoài đời thấy xấu hơn ở trên đấy đúng không ạ? Không sao, phải nói thật thôi, cái đấy không sao đâu ạ”.

Bên cạnh sự hài hước quen thuộc, Tăng Duy Tân cũng đưa ra góc nhìn khá thực tế về cách nhận biết hình ảnh do AI tạo ra. Theo anh, các hình ảnh AI thường có xu hướng quá hoàn hảo, các đường nét hài hòa đến mức thiếu tự nhiên. Nam ca sĩ nói: "Đấy là cách để chúng ta phân biệt được thật giả. Thường AI giả sẽ có xu hướng ngũ quan hài hòa, đẹp hơn, còn người thật thì thường sẽ có những khuyết điểm trên khuôn mặt. Và như mọi người thấy đấy, hình vừa rồi hoàn mỹ quá, Tân cũng tự thấy không phải mình luôn đấy".

Phần chia sẻ của Tăng Duy Tân nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội bởi cách nói chuyện gần gũi, hài hước nhưng vẫn chạm đúng vấn đề đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Trong thời gian gần đây, công nghệ AI phát triển mạnh khiến việc tạo ảnh, video “deepfake” hay chỉnh sửa hình ảnh giống người thật ngày càng tinh vi hơn. Không ít nghệ sĩ Việt từng rơi vào tình huống bị sử dụng hình ảnh trái phép hoặc bị cư dân mạng nhầm lẫn giữa ảnh thật và ảnh do AI tạo ra.

Không chỉ gây chú ý với màn “tự dìm” khi nói về ảnh AI, Tăng Duy Tân còn nhận được nhiều sự quan tâm khi có phần chia sẻ khá dài và chân thành về vai trò của người dùng trong việc xây dựng niềm tin số ở thời đại công nghệ phát triển mạnh. Nam ca sĩ cho biết bản thân có chuyên môn chính thuộc lĩnh vực âm nhạc, âm thanh chứ không phải công nghệ hay tài chính số. Tuy nhiên, sau nhiều giờ lắng nghe các phần đối thoại tại diễn đàn, anh nhận ra mình vẫn có thể đóng góp ở một vai trò khác, đó là trở thành cầu nối giúp người dùng phổ thông hiểu hơn về các công nghệ bảo mật. Nam ca sĩ lấy ví dụ từ chính gia đình mình khi cho biết ngay cả bố mẹ anh cũng thường xuyên bối rối trước sự phát triển quá nhanh của công nghệ số. Theo Tăng Duy Tân, ngay cả người trẻ đôi lúc còn “choáng” trước những thay đổi chỉ sau vài năm, nên việc người lớn tuổi gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khái niệm như xác thực 2 lớp, bảo mật tài khoản hay hạn mức chuyển khoản là điều rất dễ hiểu. Tăng Duy Tân nói: "Thật ra điển hình như bố mẹ em, thực ra là chúng ta trải qua hai thập kỷ và mọi thứ phát triển rất là nhanh. Những cái thứ mà cách đây 10, 15 năm em không thể tin nổi là nó có thể tồn tại ở trong thời điểm bây giờ. Và cảm giác đấy người trẻ như em còn cảm thấy như thế thì chắc chắn bố mẹ em là cảm thấy bị bối rối. Và trong tài chính số cũng thế, có rất là nhiều thuật ngữ, rất là nhiều công nghệ kỹ thuật mà chắc chắn là những người lớn tuổi ở quê người ta sẽ không thể hiểu được. Và em nghĩ là cái nhiệm vụ của em đó là phải trở thành một cuốn sách hướng dẫn sử dụng chạy bằng cơm, và nó cần phải đơn giản hóa những thuật ngữ chuyên ngành và thông qua những việc là giống như là cầm tay chỉ việc. Em thường hay dành thời gian để hướng dẫn cho bố mẹ tại vì em là người đã bị lừa rồi nên là em rút kinh nghiệm và em biết chắc chắn là bản thân mình bị lừa chắc chắn là bố mẹ mình cũng sẽ bị lừa rồi. Và gần như bố mẹ em là không bao giờ có khái niệm là xác thực 2 bước hay là setup về hạn mức chuyển khoản, là gần như bố mẹ em không có biết những cái đấy. Chỉ cần trong gia đình năm người, chỉ cần một người duy nhất mà có khả năng đấy thì là có thể đã tăng cái tính an toàn lên cho cả gia đình rồi. Đơn giản là giống như ở đây em có một cái cuốn cẩm nang rất là đơn giản, mọi người chỉ cần trang bị một cuốn cẩm nang này thì mọi người có thể trang bị cho mình được những cái kỹ năng để chống lại cái việc lừa đảo". Tăng Duy Tân còn tiết lộ bản thân từng là nạn nhân của lừa đảo nên càng ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc phổ cập kiến thức công nghệ cho người thân xung quanh. Theo Tăng Duy Tân, dù một cá nhân khó tạo ra tác động quá lớn, nhưng nếu nhiều người cùng lan tỏa kiến thức bảo mật cho gia đình, bạn bè và cộng đồng xung quanh thì sẽ dần hình thành nên nhiều “lá chắn” giúp hạn chế nguy cơ bị lừa đảo trên không gian số. Bên cạnh đó, anh cũng đánh giá cao các buổi đối thoại như Digital Trust in Finance 2026 vì giúp những người không chuyên như mình có thể tiếp cận các kiến thức tài chính số theo cách đơn giản, dễ hiểu hơn. Phần phát biểu của nam ca sĩ nhận được nhiều sự đồng tình từ người tham dự bởi góc nhìn gần gũi và thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại AI và công nghệ số phát triển quá nhanh, việc nghệ sĩ hay người có tầm ảnh hưởng chủ động lan tỏa kiến thức bảo mật đến cộng đồng cũng là cách góp phần xây dựng môi trường số an toàn hơn cho người dùng đại chúng. Nam ca sĩ cho biết sẵn sàng làm cuốn "hướng dẫn sử dụng" chạy bằng cơm để giúp gia đình tránh khỏi lừa đảo công nghệ cao

Trước đó, khi bị được hỏi về việc hình ảnh bị mạo danh, các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, Tăng Duy Tân chia sẻ với chúng tôi: "Tân đã nghe nhiều về các trường hợp giả mạo danh tính, deepfake hay những hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Bản thân Tân cũng từng gặp những cuộc gọi mạo danh shipper giao hàng. Điều đó khiến Tân thay đổi hoàn toàn thói quen số: không còn dễ dàng tin vào hình ảnh hay video trên mạng nếu chưa được xác thực từ nguồn chính thống; luôn thận trọng với các cuộc gọi lạ và tuyệt đối không nhấp vào những đường link không rõ nguồn gốc. Đồng thời, Tân cũng thường xuyên nhắc nhở gia đình, bạn bè và khán giả phải luôn cảnh giác để tránh bị lừa gạt về tài chính lẫn tình cảm".

Trước tình trạng xuất hiện nhiều "ca sĩ AI" khiến khán giả không phân biệt được đâu là giọng nghệ sĩ thật - giả, Tăng Duy Tân cũng lên tiếng: "Nếu điều này xảy ra, niềm tin giữa nghệ sĩ và người nghe chắc chắn sẽ bị thử thách dữ dội. Điều đó buộc nghệ sĩ phải nỗ lực hơn nữa trong việc hiện diện thực tế, như trình diễn live hay giao lưu trực tiếp với khán giả. Khi ấy, khán giả sẽ không còn đặt niềm tin quá nhiều vào các bản thu âm, mà thay vào đó là tin vào chính con người nghệ sĩ và những giá trị họ theo đuổi".

Digital Trust in Finance 2026 do Liên minh Niềm tin số tổ chức, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) đồng tổ chức. Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Diễn đàn năm nay quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao như Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ. Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch và bền vững, đồng thời củng cố niềm tin của người dùng trong môi trường số.

