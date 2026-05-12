Diễn đàn về niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI đang diễn ra sáng nay: Đen xuất hiện lịch lãm, Bảo Ngọc giản dị mà nổi bần bật

Ngày 12/5/2026, Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 chính thức diễn ra tại khách sạn The Ascott, Tây Hồ, Hà Nội với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” . Bên cạnh sự góp mặt của nhiều lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - công nghệ, sự xuất hiện của ca sĩ Đen và Hoa hậu Bảo Ngọc cũng thu hút sự chú ý.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đen lựa chọn phong cách lịch lãm với bộ vest tối màu, giữ hình ảnh giản dị nhưng chỉn chu quen thuộc. Nam rapper không cầu kỳ về ngoại hình nhưng vẫn tạo thiện cảm nhờ thần thái điềm tĩnh và phong cách gần gũi.

Trong khi đó, Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện với trang phục thanh lịch, tối giản. Người đẹp ghi điểm nhờ vóc dáng cao nổi bật, thần thái tự tin cùng nhan sắc rạng rỡ. Dù không lựa chọn trang phục cầu kỳ, Bảo Ngọc vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm tại khu vực thảm đỏ sự kiện.

Việc Đen và Bảo Ngọc tham dự một diễn đàn chuyên sâu về tài chính số và AI cho thấy những chủ đề liên quan đến chuyển đổi số, bảo mật dữ liệu hay an toàn giao dịch đang ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi, không chỉ trong giới công nghệ - tài chính mà còn lan tỏa đến lĩnh vực giải trí.

Là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ được xem như thông điệp tích cực về việc nâng cao nhận thức liên quan đến an toàn số và trách nhiệm sử dụng công nghệ trong đời sống hiện đại.

Các nghệ sĩ chăm chú theo dõi chia sẻ đến từ các lãnh đạo, khách mời trong chương trình.

Digital Trust in Finance 2026 do Liên minh Niềm tin số tổ chức, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) đồng tổ chức. Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Diễn đàn năm nay quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao như Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ.

Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch và bền vững, đồng thời củng cố niềm tin của người dùng trong môi trường số.

