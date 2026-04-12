Cặp đôi được đông đảo khán giả quan tâm và ủng hộ nhiệt tình trong showbiz Việt hiện nay chính là Tăng Duy Tân và Bích Phương. Không còn giấu kín hay úp úp mở mở, cả hai hiện đã thoải mái xuất hiện chung, đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội.

Mới đây, Tăng Duy Tân bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng Bích Phương trong chuyến đi chung. Không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc du lịch, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm chính là cách nam ca sĩ gọi đàn chị bằng từ ngữ đầy thân mật.

Cụ thể, Tăng Duy Tân viết: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra". Chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ khiến người hâm mộ dậy sóng bởi cách xưng hô anh - em công khai. Thực tế, Tăng Duy Tân kém Bích Phương tới 6 tuổi. Liên tục đăng tải hình ảnh chung, cư dân mạng cho rằng cặp đôi chuẩn bị thông báo tin vui tới khán giả.

Tăng Duy Tân và Bích Phương bắt đầu bị đồn đoán có quan hệ tình cảm từ đầu năm 2024. Trước đó, nam ca sĩ từng khiến cộng đồng mạng chú ý khi xưng "anh" với đàn chị ngay trên sóng truyền hình. Không chỉ khán giả tích cực "đẩy thuyền", nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành hay Quỳnh Anh Shyn cũng thoải mái trêu đùa, góp phần khiến nghi vấn càng thêm rôm rả.

Suốt thời gian qua, cặp đôi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi để lộ nhiều khoảnh khắc thân thiết. Từ ánh nhìn ngọt ngào đến những màn tương tác đầy ẩn ý trên sân khấu Em xinh say hi, tất cả đều khiến người hâm mộ rần rần vì quá đỗi tình tứ.

Không chỉ dừng lại ở đó, cả hai còn nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sân bay hoặc trong những chuyến đi riêng. Đáng chú ý, tại concert của chương trình Em Xinh Say Hi, Tăng Duy Tân và Bích Phương còn được trao danh hiệu "Best OTP" nhờ lượng bình chọn áp đảo từ khán giả cùng sự ủng hộ nhiệt tình của dàn nghệ sĩ tham gia.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ ngại ngùng chia sẻ về giải OTP với Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Tăng Duy Tân vào TP.HCM lập nghiệp và dần khẳng định tên tuổi qua loạt ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu... Trong khi đó, Bích Phương được khán giả biết đến khi lọt top 7 Vietnam Idol 2010, sau đó ghi dấu ấn với nhiều bản hit như Có khi nào rời xa, Rằng em mãi ở bên, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu. Tại chung kết Em xinh say hi năm 2025, nữ ca sĩ góp mặt trong đội hình Best5 cùng Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange và Lamoon.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".