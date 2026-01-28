Bích Phương và Tăng Duy Tân vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2024. Dù kém nữ ca sĩ tới 6 tuổi, Tăng Duy Tân gây bàn tán khi xưng hô là anh trên sóng truyền hình. Không chỉ được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền mà các nghệ sĩ khác như Trấn Thành, Quỳnh Anh Shyn... cũng công khai trêu ghẹo cặp đôi này.

Sáng 28/1, Tăng Duy Tân gây xôn xao khi công khai đăng tải hình ảnh đi du lịch bên Bích Phương trên Instagram cá nhân. Khoảnh khắc này ngay lập tức khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Netizen cho rằng cặp đôi đã chính thức xác nhận mối quan hệ qua động thái này. Thậm chí phía dưới phần bình luận, nhiều netizen còn giục Tăng Duy Tân và Bích Phương sớm về chung một nhà.

Tăng Duy Tân gây sốc khi công khai ảnh rõ mặt bên ca sĩ Bích Phương. Ảnh: Tăng Duy Tân

Loạt bức hình này đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh: Tăng Duy Tân

Bích Phương - Tăng Duy Tân liên tục được khán giả “đẩy thuyền” suốt thời gian qua. Cặp đôi nhiều lần khiến fan phát sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, ánh nhìn ngọt ngào cùng những màn tương tác đậm mùi “cẩu lương” ngay trên sân khấu Em Xinh Say Hi. Không dừng lại ở đó, “team qua đường” còn thường xuyên bắt gặp cả hai xuất hiện cùng nhau tại sân bay hay trong các chuyến du lịch riêng tư. Đặc biệt, tại concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân đã được trao giải Best OTP nhờ bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn Em Xinh.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ ngại ngùng chia sẻ về giải OTP với Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Tăng Duy Tân được cho là đã bí mật ra mắt với gia đình nữ ca sĩ 8x. Ảnh: Tổng hợp

Cả hai nhiều lần bị tóm dính xuất hiện bên cạnh nhau trong suốt thời gian qua. Ảnh: Tổng hợp

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".