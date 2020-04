"Tân Thiến nữ u hồn": Lộ cảnh Trịnh Sảng làm đám cưới, cố mặc đồ rộng nhưng vẫn gầy đến mức mất hẳn vòng 1

Bộ phim Tân Thiến nữ u hồn do Trịnh Sảng - Hầu Minh Hạo đóng chính đã hoàn tất khâu ghi hình và đang trong giai đoạn xử lý hậu kỳ để đưa đi phát sóng.

Mới đây, những hình ảnh Trịnh Sảng trên trường quay tiếp tục được hé lộ, đồng thời thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến cảnh Trịnh Sảng mặc áo đỏ của tân nương. Cảnh quay này dự đoán là màn Nhiếp Tiểu Thiến (Trịnh Sảng) bái đường thành thân với 1 người đàn ông khác. Tuy nhiên, đáng chú ý là khi lễ cưới đang diễn ra thì Ninh Thái Thần (Hầu Minh Hạo) lại xuất hiện với thanh kiếm sắc lẹm trên tay. Liệu đây có phải là màn cướp dâu đáng mong chờ?

Hậu trường Tân Thiến nữ u hồn: Trịnh Sảng mặc áo tân nương đỏ rực.

Từ loạt ảnh ban đầu, tạo hình của Trịnh Sảng khi làm tân nương được thiết kế khá chỉn chu. Tuy nhiên, vì thời điểm quay Tân Thiến nữ u hồn, Trịnh Sảng quá gầy gò nên mới dẫn đến chuyện dù mặc trang phục khá rộng nhưng Trịnh Sảng vẫn lộ rõ thân hình gầy đến mức mất hẳn vòng 1 của mình.

Cảnh đám cưới của Trịnh Sảng trong phim.

Chính Trịnh Sảng khi tham gia show thực tế hồi tháng 3/2020 cũng chia sẻ về lý do cô gầy gò đến mức đáng báo động là vì không ăn uống được. Ngoài ra, còn có lý do là muốn lên hình trông được đẹp hơn. Có thời điểm làm việc liên tục khiến cô mệt mỏi, song vì không để đoàn phim bị ảnh hưởng, Trịnh Sảng chẳng nói với ai. Cô muốn thể hiện năng lượng tích cực nên mới che giấu chuyện mệt mỏi, kiệt sức.

Trịnh Sảng đã bị than phiền rất nhiều lần vì quá gầy gò.

Tân Thiến nữ u hồn được thực hiện dựa theo một câu truyện ngắn trong bộ truyện Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Phim xoay quanh 2 nhân vật là Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến. Bản phim đầu tiên của Thiến nữ u hồn do Trương Quốc Vinh - Vương Tổ Hiền đóng chính. Thời điểm mới ra mắt, Thiến nữ u hồn đã gây nên cơn sốt và thu về doanh thu phòng vé cao ngất.

Trịnh Sảng cho biết cô muốn gầy để lên hình được xinh đẹp hơn.

Đến năm 2011, đạo diễn Diệp Vĩ Tín làm lại bộ phim với sự góp mặt của các diễn viên Lưu Diệc Phi - Cổ Thiên Lạc. So với phiên bản năm 1987 của Trương Quốc Vinh - Vương Tổ Hiền, bộ phim đã có sự thay đổi lớn về nội dung. Đối với bản Tân Thiến nữ u hồn do Trịnh Sảng - Hầu Hạo Minh đóng, dự đoán nội dung sẽ còn có nhiều thay đổi hơn nữa so với nguyên tác trong Liêu Trai chí dị.