Tận hưởng mùa lễ hội rực rỡ tại những khách sạn và khu nghỉ dưỡng ấn tượng nhất châu Á

Mùa lễ hội tháng 12 này sẽ bừng sáng tại những khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, trong đó có "The Candle Experience" độc đáo của Sofitel.

Sau một năm dài bận rộn, mùa lễ hội là dịp hoàn hảo để thư giãn, cân bằng, gắn kết cùng những người thân yêu và nhìn lại những dấu ấn trong năm qua. Để mùa diệu kỳ này thêm trọn vẹn, các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm tại những khách sạn và khu nghỉ dưỡng tinh tế nhất châu Á. Với không gian suite và villa sang trọng, ẩm thực sáng tạo cùng những buổi tiệc rực rỡ, du khách có thể đắm mình trong không khí Giáng sinh, Năm mới và Tết cổ truyền bừng nét hiếu khách nồng hậu của văn hóa địa phương.

Dưới đây là những trải nghiệm lễ hội đặc sắc nhất được tuyển chọn từ khắp châu Á trong mùa lễ hội năm nay.

Thắp sáng mùa lễ hội cùng Sofitel tại châu Á

Là biểu tượng tiên phong của phong cách hiếu khách kiểu Pháp, Sofitel mời các cặp đôi cùng chia sẻ những phút giây an yên trong mùa lễ hội. Ra mắt lần đầu vào năm 2025, "The Candle Experience" (Trải nghiệm ánh nến) được thiết kế tinh tế nhằm mang đến trải nghiệm lễ hội tĩnh lặng và sâu lắng, đánh thức mọi giác quan bằng ánh sáng, âm thanh và hương thơm. Phòng nghỉ và suite sẽ được điểm xuyết bởi hàng trăm ngọn nến LED lung linh, thoảng hương đặc trưng của Sofitel, hòa cùng âm nhạc được tuyển chọn riêng cho mùa lễ hội.

Trải nghiệm này là phiên bản tái hiện của nghi thức "Candle Ritual" - nghi thức thắp nến biểu tượng của Sofitel, lấy cảm hứng từ Paris thập niên 1860 khi 56.000 ngọn đèn dầu thắp sáng khắp thành phố, mang lại danh xưng "Kinh đô Ánh sáng". Giờ đây, nghi thức ấy được thổi hồn trong không gian gần gũi và riêng tư hơn, mang đến sự tĩnh tại, kết nối và ấm áp, đồng thời tôn vinh di sản Pháp đầy thi vị của thương hiệu.

Trải nghiệm The Candle Experience sẽ được giới thiệu tại nhiều khách sạn Sofitel trên khắp châu Á, gồm fitel Seoul Ambassador Hotel & Serviced Residences, Sofitel Singapore City Centre, Sofitel Legend Metropole Hanoi và Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, bắt đầu từ giữa tháng 11.

Bừng sáng mùa lễ hội cùng ánh nến tại đây.

Mùa lễ hội đoàn viên cùng Centara Hotels & Resorts

Centara Grand tại CentralWorld là tòa nhà nổi bật trên đường chân trời Bangkok, đặc biệt nổi bật nhờ vòm đỏ đặc trưng trên đỉnh tòa nhà.

Mùa lễ hội là khoảng thời gian quý giá để tạo nên những ký ức ý nghĩa bên những người thân yêu nhất. Năm nay, tập đoàn khách sạn hàng đầu Thái Lan Centara Hotels & Resorts mời gọi các gia đình và cặp đôi cùng tận hưởng mùa đoàn viên ngập tràn nắng ấm và tinh thần hiếu khách đặc trưng của Thái Lan tại những điểm đến trong mơ khắp châu Á, từ đô thị sôi động đến hòn đảo yên bình.

Du khách mong muốn một kỳ nghỉ cuối năm đậm chất thành thị có thể tận hưởng tiệc gala lộng lẫy với tầm nhìn 360 độ tại Centara Grand at CentralWorld. Trong khi đó, nét quyến rũ miền Nam Thái được tái hiện trọn vẹn tại các khu nghỉ dưỡng ven biển, từ không khí lễ hội rộn ràng tại Centara Karon Resort Phuket vừa được nâng cấp toàn diện, đến vẻ sang trọng óng ánh của Centara Reserve Samui. Tại Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, các gia đình có thể cùng nhau đón Giáng sinh, Năm mới hay Tết Nguyên đán trong thế giới kỳ thú mang tên "Lost World" (Thế giới kỳ bí).

Với bốn khu nghỉ dưỡng đảo độc đáo tại Maldives, những khu nghỉ dưỡng gia đình tại Việt Nam và Dubai, cùng biểu tượng đô thị tại Osaka, Centara mở ra hành trình lễ hội trọn vẹn cho du khách khắp châu Á.

Lựa chọn điểm đến thích hợp cho kỳ nghỉ của riêng bạn tại đây.

Gặp gỡ những "người bạn khỉ" tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Kỳ nghỉ lễ năm nay, InterContinental Danang mang đến sự kết hợp độc đáo giữa phép màu của những chú khỉ và những khoảnh khắc ẩm thực tinh tế.

Nằm ẩn mình giữa rừng nguyên sinh rộng 39 hecta trên bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang – kiệt tác thiết kế của Bill Bensley – lấy cảm hứng từ những loài linh trưởng quý hiếm sinh sống quanh khu nghỉ. Trong suốt mùa lễ hội, điểm đến 5 sao độc đáo này mời gọi du khách cùng người thân hòa mình vào nhịp điệu của rừng xanh và tận hưởng tinh thần lễ hội giữa thiên nhiên trong lành.

Tại nhà hàng fine dining đạt sao Michelin La Maison 1888, đầu bếp Martin Douc trình diễn di sản ẩm thực Pháp tinh tế; trong khi tại nhà hàng Nhật trên cao Tingara, đầu bếp Sato Douc giới thiệu thực đơn omakase hiện đại. Nguyen Macaque đưa thực khách khám phá hương vị Việt truyền thống tại Citron, Rossi Macaque mang tinh hoa Ý đến với Terra Mare, và Tran Douc tạo nên những ly cocktail mang dấu ấn địa phương tại L_o_n_g Bar.

Dành cho những ai tìm kiếm kỳ nghỉ lễ hội thật sự đáng nhớ, biệt thự Four-Bedroom Pool Villa (Biệt thự nghỉ dưỡng 4 phòng ngủ, có hồ bơi) là lựa chọn hoàn hảo với không gian 705 m² hai tầng, gồm ba hồ bơi riêng, tầm nhìn hướng biển và sức chứa cho tám người lớn cùng tám trẻ nhỏ.

Đặt chỗ ngay tại đây!

Hành trình lễ hội rực rỡ giữa bầu trời Lamarck tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

The stunning balcony of the Turquoise Suite was designed by Bill Bensley and frames panoramic sea views

Mùa Giáng sinh, Năm mới và Tết này, những tâm hồn ưa khám phá có thể bắt đầu hành trình riêng vượt qua thời gian và không gian tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, hay còn được biết tới với tên Đại học Lamarck huyền thoại, nằm giữa rừng xanh và biển ngọc của đảo Phú Quốc.

Sau khi khai quật lại dự án thiên văn cổ xưa, ngôi trường Pháp cổ này sẽ đưa du khách vào hành trình khám phá bầu trời đêm và viết nên hành trình mới cho năm sắp tới. Tại Pink Pearl by Olivier E. , tòa dinh thự màu hồng ấn tượng và nhà hàng Pháp tinh tế, đầu bếp cao cấp đạt hai sao Michelin Olivier Elzer mang đến thực đơn đặc biệt mùa lễ hội. Trong khi đó, Chanterelle – Spa by JW sẽ hòa nhịp các liệu pháp thiên nhiên cùng tiết tấu của vũ trụ, giúp mỗi vị khách tự vẽ nên bản đồ ký ức cho riêng mình.

Với các lựa chọn biệt thự hồ bơi ấn tượng như Turquoise Suite thanh thoát hay Lamarck House huyền thoại – biệt thự trắng bên biển với bảy phòng ngủ, JW Marriott Phu Quoc hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng vươn tới tận bầu trời.

Xem thêm thông tin tại đây.

Tầm nhìn hướng đến sự hoàn hảo: Hướng đi mới của Radisson Blu Resort Cam Ranh khởi đầu từ mùa lễ hội này

Blu Ocean Wonderland: Mùa lễ hội rực rỡ bên bờ biển Cam Ranh

Dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc mới, tháng Mười hai này, Radisson Blu Resort Cam Ranh sẽ mang đến không khí lễ hội ngập tràn với chủ đề "Blu Ocean Wonderland". Mùa lễ hội bắt đầu vào ngày 6/12, đánh dấu kỷ niệm 6 năm hoạt động của khu nghỉ dưỡng bằng Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh hoành tráng - cùng rượu champagne, tiệc canapé tinh tế và những bản nhạc Giáng sinh ấm áp, thắp sáng cả đường bờ biển bằng sắc xanh lam và vàng ánh kim lấp lánh.

Blu Ocean Wonderland Festive

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ diệu của đại dương, khu nghỉ dưỡng sẽ hóa thân thành một "xứ sở diệu kỳ ven biển", mang đến chuỗi trải nghiệm ẩm thực độc đáo, các màn trình diễn nghệ thuật sống động, và những hoạt động gia đình vui nhộn – nơi niềm vui đoàn viên hòa quyện cùng tinh thần khám phá biển cả. Du khách sẽ được thưởng thức bữa tối Giáng sinh sang trọng và chào đón Năm Mới với màn đếm ngược ngoạn mục bên biển.

Mùa lễ hội năm nay, Radisson Blu Resort Cam Ranh hứa hẹn mang đến một hành trình tràn đầy ánh sáng, hương vị và ký ức khó quên, tôn vinh vẻ đẹp đại dương cũng như tinh thần lễ hội đoàn viên.

Chef Yaroslav Nedumov từ Radisson Collection Sochi

Bước vào mùa lễ hội phong vị Ý tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton

Du khách sẽ như lạc bước vào quảng trường ngập tràn sắc màu lễ hội tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, khu nghỉ dưỡng mang cảm hứng từ vùng duyên hải Amalfi nổi tiếng

La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, sẽ mang đến một mùa lễ hội ngập tràn phong cách vùng biển Ý lãng mạn Amalfi qua chuỗi sự kiện phong phú: từ tiệc trà buổi chiều thanh nhã, bữa tối lãng mạn đến đại tiệc buffet và dạ tiệc gala hoành tráng.

Tháng 12 này, các cặp đôi và gia đình sẽ được đắm mình trong ngôi làng Giáng sinh nước Ý chính hiệu với những trang trí lấp lánh, cây thông rực rỡ và những gian hàng nhỏ ngập tràn không khí lễ hội. Đại lộ Positano Street theo phong cách Châu Âu của khu Sunset Town sẽ biến thành khu chợ phiên mang đậm tinh thần Địa Trung Hải, nơi các gian hàng giới thiệu thủ công truyền thống và ẩm thực đường phố, đưa du khách mọi lứa tuổi bước vào câu chuyện mùa đông kinh điển. Một bản hòa tấu hương vị đang chờ đón tại The Merchant - nhà hàng sôi động của khu nghỉ, Mare – quán ăn truyền thống mộc mạc đậm chất Ý, và Il Salone – quán cà phê nghệ nhân đầu tiên và duy nhất tại Phú Quốc.

Với du khách lựa chọn nghỉ tại Amalfi Ocean View Suite, mỗi ngày trôi qua sẽ khép lại bằng khung cảnh hoàng hôn lộng lẫy, cây cầu Kiss rực rỡ và những màn pháo hoa đầy sắc màu thắp sáng bầu trời mỗi tối. Hãy nhấp vào đây để bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng đậm chất Ý của riêng bạn.