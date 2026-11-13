Tân Bếp trưởng Fabio Granata nâng tầm trải nghiệm tiệc cuối năm tại InterContinental Halong Bay Resort

Bếp trưởng Fabio chào đón du khách tổ chức sự kiện cuối năm tại các không gian đa dạng của InterContinental Halong Bay Resort

InterContinental Halong Bay Resort đã sẵn sàng mang đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp cho các bữa tiệc Giáng sinh, các buổi gặp mặt doanh nghiệp và sự kiện chào đón năm mới. Tân Bếp trưởng Điều hành Fabio Granata đã thiết kế chuỗi trải nghiệm ẩm thực đặc biệt dành cho các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn trong mùa lễ hội cuối năm.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều điểm đến ẩm thực danh tiếng, từ Ý đến The St. Regis Singapore, Bếp trưởng Fabio từng chinh phục khẩu vị của nhiều nguyên thủ quốc gia và nhân vật tầm cỡ thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex. Ông đã để lại các dấu ấn bằng sự sáng tạo, kỹ thuật chế biến tinh tế và niềm đam mê với nguyên liệu tươi ngon.

Phòng ăn riêng tại Yulong Mansion

Không gian phòng ăn tinh tế này có sức chứa 10 khách cho các buổi tiệc "Golden Year-End Gathering" vào tháng 12 này

Các buổi gặp gỡ cuối năm sẽ thêm phần đặc biệt với ẩm thực Trung Hoa tinh tế tại Yulong Mansion - điểm đến ẩm thực sang trọng của khách sạn. Tháng 12 này, Bếp trưởng Kan Wing Shing giới thiệu chương trình "Golden Year-End Gathering" (Tất niên Hoàng Kim) với các thực đơn Quảng Đông được thiết kế riêng phục vụ tại phòng ăn riêng, áp dụng từ ngày 15 đến 31/12. Du khách có thể lựa chọn giữa các thực đơn: "Golden Gathering" (Tụ hội Hoàng Kim), "Imperial Gathering" (Tụ hội Hoàng Gia) hoặc "Yulong Signature Gathering" (Tiệc Ngọc Long).

Phòng ăn riêng Roku: Nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản cùng Bếp trưởng Fabio và Andy Huỳnh

Thực khách có thể tận hưởng bữa tối riêng tư tại Roku với ẩm thực Nhật Bản đương đại, nguyên liệu bản địa tươi ngon cùng bộ sưu tập rượu sake tuyển chọn

Tại Roku, đầu bếp Andy Huỳnh sẽ làm say lòng thực khách với sáu kỹ thuật chế biến truyền thống, kết hợp nguyên liệu hảo hạng và nghệ thuật trình bày tinh tế.

Trong suốt tháng 12, Bếp trưởng Fabio và Bếp trưởng Andy sẽ mang đến các thực đơn đặc biệt "Festive Family Set Menu" (Thực đơn Gia đình mùa Lễ hội) với giá 3.980.000 VNĐ++/set. Vào các ngày 31/12 và 1/1, thực đơn đặc biệt đón năm mới "New Year’s Eve Special Set Menu" (Thực đơn Đặc biệt mừng Năm mới) được phục vụ với mức giá 3.500.000 VNĐ++/người, bao gồm vé tham dự tiệc chào năm mới (countdown party) tại khu nghỉ dưỡng.

Halong Bay Penthouse: Trải nghiệm ẩm thực ấn tượng trên tầng cao cùng Bếp trưởng Fabio

Du khách có thể thư giãn trong không gian sang trọng và phong cách tại căn Halong Bay Penthouse hướng biển

Halong Bay Penthouse mang đến không gian riêng tư cho những buổi sum họp bên người thân và bạn bè. Mùa lễ hội năm nay, Bếp trưởng Fabio và đội ngũ tài năng sẵn sàng đem tới những buổi tối ấm cúng tại Halong Bay Penthouse. Từ quầy pha chế cocktail trực tiếp, các món ăn nhẹ canapé phục vụ tận tay đến tiệc khai vị phong cách Ý (Aperitivo & Antipasti), tất cả đều góp phần tạo nên không gian sum họp ấm áp và đáng nhớ.

Halong Bay Estate: Dinh thự sát biển với trải nghiệm ẩm thực tinh tuyển

Các gia đình và đoàn khách có thể lưu giữ những kỷ niệm quý giá tại dinh thự 6 phòng ngủ Halong Bay Estate

Tọa lạc ngay bên bãi cát ven vịnh Hạ Long, Halong Bay Estate là dinh thự nghỉ dưỡng sáu phòng ngủ, phù hợp cho những buổi gặp gỡ và sự kiện riêng tư. Trong mùa lễ hội, Bếp trưởng Fabio sẵn sàng mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc cho khách lưu trú tại Halong Bay Estate. Thực đơn VIP Private Dining kết hợp những nguyên liệu địa phương và nhập khẩu tuyển chọn, gồm thăn bò Wagyu Nhật Bản (filet mignon), mực Hạ Long, cá mú Phú Quốc cùng nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Bãi biển riêng, thảm cỏ và Cô Tô Terrace: Những bữa tiệc ngoài trời thanh lịch

Cô Tô Terrace mang đến khung cảnh lý tưởng cho những sự kiện ngoài trời

Cô Tô Terrace nâng tầm mọi sự kiện cuối năm với không khí biển trong lành cùng tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vịnh Hạ Long. Là khách sạn nghỉ dưỡng ven biển sang trọng đầu tiên và duy nhất tại điểm đến, InterContinental Halong Bay Resort là sân khấu cho những bữa tiệc sôi động trên bờ cát mịn màng hay những ly đồ uống buổi tối trên thảm cỏ xanh mướt.

Những buổi gặp gỡ ngoài trời càng thêm trọn vẹn với các lựa chọn ẩm thực phong phú, bao gồm tiệc nướng BBQ đa dạng. Tiêu biểu là tiệc nướng hải sản cao cấp (Premium Ha Long Seafood BBQ) do Bếp trưởng Fabio thực hiện, thiết đãi thực khách những món nướng thơm lừng như tôm sú, tôm hùm đá, nhum biển đến mực nang, sò điệp và hàu, cùng salad tươi, hải sản ướp lạnh, cá nướng nguyên con phục vụ tại quầy, ốc móng tay xào chảo và nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Tonkin Grand Ballroom: Đại tiệc buffet thịnh soạn cho những sự kiện trọng đại

Sảnh tiệc Tonkin Grand Ballroom rộng 1.081 m² có thể phục vụ các buổi tiệc lên tới 800 khách

Phòng Đại tiệc Tonkin mang đến thực đơn buffet đa dạng và hấp dẫn, hứa hẹn đánh thức mọi giác quan và mang lại những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Thực đơn buffet Việt tôn vinh ẩm thực Việt với những món đặc sắc như súp bào ngư, quầy mì tươi, các món thịt quay; trong khi thực đơn buffet Châu Á phục vụ vịt quay nguyên con, cua lột chiên giòn cùng quầy cắt thịt tại chỗ (carving station), và các thực đơn buffet Quốc Tế mang đến nhiều lựa chọn như salad, món khai vị, súp cùng món chính thượng hạng, từ cá hồi Tasmania đến sườn bò nướng, khép lại bằng vô vàn món tráng miệng hấp dẫn.

Ưu đãi lưu trú mùa lễ hội cho kỳ nghỉ cuối năm đáng nhớ

InterContinental Halong Bay Resort giới thiệu loạt ưu đãi lưu trú giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ đầy phong cách và đáng nhớ dịp cuối năm. Gói "Festive Homecoming by the Bay" bao gồm kỳ nghỉ tiện nghi, bữa sáng hằng ngày, trà chiều cho hai người tại Vue Lounge cùng ưu đãi nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn.

Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi "Stay 3 Pay 2 Suites and Premium Rooms" là lựa chọn hoàn hảo cho các cặp đôi, gia đình và bạn bè tìm kiếm một kỳ nghỉ đáng nhớ. Áp dụng cho các đặt phòng từ nay đến hết ngày 31/12/2026 và lưu trú đến ngày 30/6/2027, ưu đãi hấp dẫn này áp dụng cho những hạng phòng cao cấp hàng đầu của khách sạn, bao gồm Junior Suites và One-Bedroom Suites hướng vịnh Hạ Long. Yêu cầu đặt phòng trước tối thiểu 3 ngày.

Tìm hiểu thêm về việc tổ chức sự kiện cuối năm tại InterContinental Halong Bay Resort tại đây.