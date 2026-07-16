Đại minh tinh bỏ nghề diễn đi hát bị khán giả chê thảm họa, trốn trong nhà 1 năm không gặp ai vì khủng hoảng

Là một trong những minh tinh vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, Trương Mạn Ngọc lại trải qua một trong những cú sốc lớn nhất cuộc đời khi quyết định bước lên sân khấu với vai trò ca sĩ. Sau khi từ giã đỉnh cao điện ảnh, nữ diễn viên bắt đầu tập viết nhạc và ca hát từ khoảng năm 2010. Trương Mạn Ngọc tuyên bố dừng diễn xuất để đi hát. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải luồng ý kiến trái chiều từ công chúng do giọng hát chênh phô, đẩy nữ diễn viên vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý kéo dài, khiến bà tự cô lập bản thân suốt một năm.

Tháng 5/2014, Trương Mạn Ngọc xuất hiện tại Lễ hội âm nhạc Dâu Tây (Strawberry Music Festival) tổ chức ở Thượng Hải và Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi đó, nữ minh tinh đã bước sang tuổi 50 và lần đầu tiên chính thức đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ theo đuổi dòng nhạc Rock/Indie. Khác với hình ảnh sang trọng, đẳng cấp trên màn ảnh rộng, Trương Mạn Ngọc lựa chọn phong cách trình diễn phóng khoáng, cá tính và thể hiện nhiều ca khúc như Hello , Knockin' on Heaven's Door ...

Trương Mạn Ngọc tận hưởng sân khấu nhưng giọng hát bị chê thảm họa

Tuy nhiên, màn biểu diễn nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Giọng hát khàn, nhiều đoạn chênh phô, lệch tông của nữ diễn viên khiến khán giả thất vọng. Truyền thông Hoa ngữ khi đó đồng loạt đăng tải những bài viết với tiêu đề gay gắt, gọi đây là "thảm họa âm nhạc". Không ít bình luận trên mạng xã hội còn dùng những từ ngữ nặng nề để chê bai chất giọng của bà, thậm chí ví von là "giọng hát như vịt đực".

Theo nhiều ghi nhận tại thời điểm diễn ra sự kiện, một bộ phận khán giả còn rời khỏi sân khấu ngay khi tiết mục vẫn chưa kết thúc. Đó cũng là lần hiếm hoi một ngôi sao điện ảnh hạng A phải đối mặt với phản ứng dữ dội đến vậy chỉ vì theo đuổi một lĩnh vực nghệ thuật mới.

Trương Mạn Ngọc không dám gặp ai trong suốt 1 năm sau thất bại đi hát

Phải đến năm 2019, Trương Mạn Ngọc mới lần đầu trải lòng về biến cố này khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Master in the House . Nữ diễn viên thừa nhận cú ngã trong âm nhạc khiến bà rơi vào trạng thái suy sụp. Sau đêm diễn, Trương Mạn Ngọc liên tục khóc trong nhiều ngày. Với một người đã đứng trên đỉnh cao điện ảnh suốt nhiều năm, việc thất bại cay đắng khi chạm đến giấc mơ âm nhạc là cú sốc vô cùng lớn. Bà kể bản thân đã quá xấu hổ trước những lời chỉ trích của dư luận nên quyết định tự nhốt mình trong nhà suốt một năm. Trong khoảng thời gian đó, nữ minh tinh gần như không gặp gỡ bạn bè trong giới giải trí, hạn chế tiếp xúc với mọi người và chủ động cắt đứt nhiều mối quan hệ xung quanh.

Trương Mạn Ngọc không hối hận khi theo đuổi ca hát

Dẫu vậy, sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng, Trương Mạn Ngọc cho biết bà chưa bao giờ hối hận vì đã dám theo đuổi điều mình yêu thích. Thay vì từ bỏ hoàn toàn âm nhạc, nữ diễn viên vẫn tiếp tục tự học sáng tác, viết nhạc và khám phá đam mê ngay tại nhà. Chia sẻ của bà từng nhận được nhiều sự đồng cảm khi cho thấy áp lực mà những nghệ sĩ nổi tiếng phải đối mặt mỗi khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Dù thất bại khi lấn sân sang âm nhạc, vị thế của Trương Mạn Ngọc trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ vẫn gần như không thể lay chuyển. Sinh năm 1964, bà bước chân vào làng giải trí sau khi giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Hong Kong năm 1983. Ban đầu, Trương Mạn Ngọc thường được gắn với hình ảnh "bình hoa di động", nhưng chỉ sau vài năm, bà đã chứng minh thực lực diễn xuất và từng bước trở thành một trong những gương mặt xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á.

Vị thế của Trương Mạn Ngọc trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ vẫn gần như không thể lay chuyển

Từ cuối thập niên 1980 đến đầu những năm 2000, Trương Mạn Ngọc liên tục hợp tác với nhiều đạo diễn hàng đầu như Vương Gia Vệ, Hứa An Hoa hay Trương Nghệ Mưu. Bà ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Vượng Giác Tạp Môn ( As Tears Go By , 1988), A Phi Chính Truyện ( Days of Being Wild , 1990), Center Stage (1991), Thanh Xà ( Green Snake , 1993), Mật Ngọt ( Comrades: Almost a Love Story , 1996), Tâm Trạng Khi Yêu ( In the Mood for Love , 2000) và Anh Hùng ( Hero , 2002).

Trương Mạn Ngọc là một trong những minh tinh huyền thoại của làng điện ảnh Hoa ngữ

Sự nghiệp của Trương Mạn Ngọc gắn liền với bảng thành tích hiếm có. Bà là nữ diễn viên giữ kỷ lục 5 giải Kim Tượng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời sở hữu 4 giải Kim Mã ở cùng hạng mục. Năm 1992, bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin với vai Nguyễn Linh Ngọc trong Center Stage . Đến năm 2004, Trương Mạn Ngọc tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên chiến thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes nhờ bộ phim Clean .

Thành công trong điện ảnh, Trương Mạn Ngọc chấp nhận gác lại để theo đuổi âm nhạc dù gặp nhiều định kiến

Sau Clean (2004), Trương Mạn Ngọc gần như ngừng nhận các dự án điện ảnh mới. Thay vì tiếp tục chạy theo hào quang, bà lựa chọn một cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho những sở thích cá nhân, trong đó có âm nhạc. Biến cố năm 2014 từng khiến Trương Mạn Ngọc trở thành tâm điểm chế giễu của dư luận. Thế nhưng, với nhiều người yêu điện ảnh, sự cố ấy không thể làm lu mờ di sản nghệ thuật mà nữ minh tinh đã gây dựng suốt hơn hai thập kỷ trên màn ảnh. Thay vào đó, câu chuyện của bà còn được nhìn nhận như minh chứng cho việc ngay cả những nghệ sĩ thành công nhất cũng có thể thất bại khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi một giấc mơ khác.

Ảnh: HK01, Weibo