Mẹ làm phục vụ nuôi con gái thành Á hậu, giờ là mỹ nhân hot nhất phòng vé Việt

Trại Buôn Người đang trở thành cái tên nổi bật tại phòng vé Việt ngay khi chính thức ra rạp. Bộ phim khởi chiếu từ ngày 25/9 và nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu, với doanh thu hơn 66 tỷ đồng tính đến sáng 27/9 theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Trong dàn diễn viên của góp mặt, Huỳnh Minh Kiên gây chú ý với tạo hình khác hẳn hình ảnh thường thấy. Người đẹp sinh năm 2004 vào vai Út Đẹt, một cô gái Khmer đến từ An Giang, là em gái của nhân vật Ny do Steven Nguyễn đảm nhận. Nhân vật bị cuốn vào đường dây buôn bán người và phải trải qua hàng loạt biến cố sinh tử.

Tạo hình của Á hậu Minh Kiên trong phim Trại Buôn Người

Đáng nói, cơ duyên để Minh Kiên nhận vai diễn này cũng khá đặc biệt. Tại buổi casting có khoảng 300-400 diễn viên, sau khi hoàn thành phần thử vai, cô bất ngờ được ekip yêu cầu tẩy trang hoàn toàn, để mặt mộc rồi chụp hình. Đến vòng thử vai thứ hai, Minh Kiên tiếp tục được yêu cầu tẩy trang. Đây là bước kiểm tra quan trọng bởi nhân vật Út Đẹt cần một diện mạo chân thực, lam lũ, khác xa hình ảnh của một Á hậu thường xuất hiện trên sân khấu.

Sau đó, Minh Kiên được chọn vào vai Út Đẹt. Trên màn ảnh, cô gần như phải "giấu" hoàn toàn lợi thế ngoại hình để hóa thân thành nhân vật. Từ một nàng hậu thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, Minh Kiên phải làm tóc, hóa trang và xây dựng diện mạo phù hợp với một cô gái có hoàn cảnh khắc nghiệt.

Vai diễn Út Đẹt giúp Minh Kiên có thêm thành tích phòng vé ấn tượng khi lấn sân sang làm diễn viên chuyên nghiệp

Trại Buôn Người không phải lần đầu Minh Kiên tìm đến điện ảnh. Trước khi có được cơ hội này, người đẹp từng trải qua một hành trình khá dài để chứng minh bản thân không chỉ có danh hiệu Á hậu.

Minh Kiên từng tiết lộ cô trượt casting tới 20 bộ phim trong suốt nửa đầu năm 2025. Người đẹp không dùng danh hiệu Á hậu để tạo lợi thế khi thử vai mà muốn xuất hiện với tâm thế của một diễn viên trẻ đang tìm kiếm cơ hội.

Việc liên tục bị từ chối không khiến Minh Kiên bỏ cuộc. Ngược lại, cô tiếp tục học hỏi, thử vai và chờ một nhân vật phù hợp. Sau nhiều lần thất bại, cơ hội cuối cùng cũng đến khi đạo diễn Luk Vân lựa chọn cô vào vai Mây trong BUS: Chuyến Xe Một Chiều.

Đây là vai chính điện ảnh đầu tiên của Minh Kiên. Tuy nhiên, bộ phim nhận hiệu ứng không mấy tích cực và rời rạp sớm.

Vai diễn chính trong phim điện ảnh đầu tay của Minh Kiên không được đánh giá quá cao

Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, quê Ninh Thuận. Cô lớn lên trong hoàn cảnh không dư dả, thiếu vắng tình cảm của cha từ nhỏ, trong khi mẹ phải bươn chải nhiều nghề để nuôi con gái ăn học. Mẹ Minh Kiên từng bán cà phê, làm giúp việc và làm nhiều công việc lao động khác để trang trải cuộc sống.

Ngay từ khi còn đi học, Minh Kiên đã tìm cách kiếm tiền phụ mẹ. Cô từng viết bài, giảng bài để có khoản tiền thêm. Lên cấp ba, người đẹp làm mẫu trang điểm, tham gia các MV đồ án tốt nghiệp, thậm chí đi đá bóng để có thêm thu nhập.

Câu chuyện gia đình từng khiến Minh Kiên nhận được nhiều sự đồng cảm khi tham gia Miss World Vietnam 2023. Cô không giấu việc mẹ làm giúp việc, ngược lại còn nhiều lần khẳng định bản thân tự hào về công việc của mẹ. Minh Kiên từng chia sẻ mong muốn trở thành trụ cột kinh tế để mẹ không phải làm giúp việc cả đời.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi sau đăng quang, Minh Kiên có nhiều chia sẻ xúc động về mẹ - người phụ nữ bươn chải để nuôi nấng cô nên người. "Em đã chia sẻ trên truyền thông rằng mẹ em là người giúp việc. Mẹ em là người giúp việc không sai nhưng để mẹ làm giúp việc suốt đời thì là em sai. Em sẽ lo lắng cho gia đình nhiều hơn, không chỉ tiền thưởng mà cả những số tiền sạch mà em tạo ra bằng chính công việc của mình", Minh Kiên trải lòng.

Á hậu Minh Kiên tự hào về người mẹ tảo tần

Tại chung kết Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Minh Kiên được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 khi mới 19 tuổi. Cô sở hữu chiều cao 1,71 m cùng gương mặt có nhiều đường nét cá tính, được nhận xét mang nét đẹp khá khác biệt so với mặt bằng chung của các cuộc thi nhan sắc.

Sau khi đăng quang, Minh Kiên bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm mẫu và xuất hiện tại nhiều sự kiện. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh một nàng hậu, cô sớm bày tỏ mong muốn thử sức với diễn xuất.

Sự nghiệp điện ảnh của Minh Kiên đang có bước khởi sắc

Hiện tại nàng hậu đã chăm lo được cho mẹ, là trụ cột chính của gia đình

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