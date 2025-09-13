Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Trước đó, ngày 12/9, mạng xã hội đăng tải bài viết "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" kèm video và bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Người phụ nữ cầm điện thoại đập thẳng vào vùng đầu bé trai. (Ảnh cắt từ clip).

‎Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria, phường Kiến Hưng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.‎

Công an Hà Nội sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định.