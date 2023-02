Tầm quan trọng của việc mang ánh sáng vào không gian nhà

Được coi là chiếc chìa khoá làm duyên dáng các bình diện, tôn lên nét nổi bật các khối hình trong không gian 3 chiều, ánh sáng còn là cầu nối giúp vai trò trung gian, tạo sự hoà hợp giữa công trình kiến trúc với môi trường xung quanh.



1. Ánh sáng tạo sự cảm giác thoáng khí, thoải mái cho không gian sống

Ánh sáng tự nhiên sẽ giúp các không gian trong nhà luôn được khô ráo, góp phần làm giảm sự ngột ngạt và tăm tối, đem lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Điển hình có thể thấy, gian bếp chính là 1 trong những không gian luôn được các kiến trúc sư cố gắng thiết kế sao cho có thể tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên. Đó cũng là lý do vì sao 1 ô cửa sổ hoặc cửa lách hướng ra lô gia được đặt ở không gian này. Và cũng nhờ thiết kế này nên mùi nấu nướng sẽ được thoát ra ngoài, không ám mùi lại căn nhà. Điều này có tác dụng đặc biệt lớn đối với những căn nhà có diện tích nhỏ.

2. Ánh sáng góp phần tôn lên vẻ đẹp của nội thất

Trên thực tế, nếu màu sắc và chất liệu gia công nội thất có đẹp và chất lượng đến bao nhiêu mà ngôi nhà lại thiếu sáng, tối tăm thì vẻ đẹp cũng sẽ không thể toát lên được. Ngược lại, nếu căn nhà được thiết kế với hệ thống ánh sáng hoàn hảo, mọi thứ trong nhà sẽ được tôn lên rất nhiều.

Ví dụ như trong tập 9 Là Nhà, nhìn những hình ảnh của căn nhà trước và sau khi cải tạo, hẳn bạn sẽ thấy rõ nét khác biệt sau khi thông tầng, giúp ánh sáng tự nhiên được đưa vào nhà nhiều hơn 1 cách khéo léo. Có thể khẳng định, không gian thông tầng chính là “vũ khí” giúp căn nhà luôn được thay đổi, thoáng mát. Đồng thời, khi ánh sáng hắt vào sẽ tạo ra nét hoài cổ của căn hộ và 1 không gian hài hoà, cân bằng các yếu tố, đem đến cảm giác dễ chịu cho tất cả mọi người trong gia đình.

Tuy vậy, thiết kế ánh sáng tự nhiên cho căn nhà với những tác dụng này chưa phải là tất cả dụng ý của kiến trúc sư Lê Anh Tuấn.

1 ví dụ khác đã cho thấy rõ điều này khi đứng ở 1 góc nhìn tốt nhất trong căn nhà của gia đình bà Trúc Lâm Lê (70 tuổi) và ông Lê Bảo (88 tuổi) ở tập 9 Là Nhà – cụ thể là vị trí khu vực chung thuộc tầng 2, phía sát lan can can, bạn sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp của ánh nắng chiếu vào nhà, xuyên qua cửa sổ, đèn chùm đặt giữa nhà và hắt lên cầu thang lúc 8h – 8h30 sáng. Đó cũng là lý do vì sao tại khu vực chung trên tầng 2 chỉ cần 1 chiếc ghế và bàn trà nhỏ. Nhờ thiết kế này, mọi người trong nhà có thể dễ dàng tận hưởng trọn vẹn cảm giác và nét đẹp của không gian này.

Nhìn chung, ánh sáng sẽ giúp gia chủ cảm nhận được sự tinh tế trong từng đường vân gỗ của thiết kế kệ tủ, thấy được từng đường cong uốn lượn mềm mại của bộ sofa.

Ngoài ra, yếu tố ánh sáng trong thiết kế nội thất còn đem đến hiệu ứng không gian rất tốt, nó giúp cho những căn hộ nhỏ hẹp trở nên rộng rãi hơn nhiều so với diện tích khiêm tốn vốn có.

Từ đó có thể khẳng định chắc chắn rằng, nếu một căn nhà không chỉ được thiết kế nội thất đẹp mà còn ngập tràn ánh sáng sẽ ghi điểm lớn ngay cả trong mắt những vị khách hàng khó tính nhất.