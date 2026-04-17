Danh sách các cá nhân tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải thông tin về 18 người là chủ hộ kinh doanh, giám đốc, người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp...thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh do nợ thuế.

Trong danh sách có bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, người đại diện pháp luật Chi nhánh Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế, mã số thuế: 0304790141-015. Địa chỉ: 624 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng, TP.HCM.

Thông báo tạm dừng xuất cảnh của Cục Thuế không nêu cụ thể số thuế Chi nhánh Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế còn nợ hay chậm nộp.

Tuy nhiên theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP, cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc diện bị cưỡng chế thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, biện pháp này được áp dụng nếu còn nợ thuế quá hạn và không thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo.

Ngoài doanh nghiệp nêu trên, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh còn là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế cùng loạt Chi nhánh Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế khác.

Bà cũng là đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Nhà hàng Cơm Ngon Bổ Rẻ, Chi nhánh Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy, Công ty TNHH HUY TEA & CAFÉ và loạt chi nhánh của công ty này…

Đáng chú ý, các doanh nghiệp mà bà Ngô Thị Mỹ Hạnh là đại diện pháp luật đều không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Một cơ sở Nhà hàng Món Huế khi chưa đóng cửa

Chuỗi nhà hàng Món Huế thuộc Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế, nằm trong hệ sinh thái do Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam vận hành. Nhà hàng đầu tiên của Món Huế khai trương năm 2007 tại TP.HCM, sau đó phát triển thành thương hiệu lớn nhất trong hệ thống. Các điểm bán của Món Huế thường hoạt động độc lập hoặc đặt cùng mặt bằng với các thương hiệu khác của Huy Việt Nam như Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy.

Huy Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, vốn điều lệ từng đạt đỉnh 1.200 tỷ đồng trước khi giảm xuống 600 tỷ đồng vào tháng 4/2019. Công ty do ông Huy Nhật đồng sáng lập, giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; thời kỳ cao điểm sở hữu khoảng 100 nhà hàng.

Trước đó, Huy Việt Nam từng huy động hơn 70 triệu USD từ các quỹ như Templeton, AIF Capital, Fortress. Tuy nhiên, về sau phát sinh tranh chấp khi nhà đầu tư cáo buộc lãnh đạo rút vốn, chuyển dịch tài sản và thiếu minh bạch tài chính, dẫn đến việc rút lui và dừng cấp vốn. Đến năm 2019, nhiều nhà cung cấp đồng loạt phản ánh công ty không thanh toán các khoản nợ, với số tiền lên tới hơn 25 tỷ đồng.

Thời điểm tranh chấp xảy ra, nhà hàng món Huế ở nhiều địa điểm cũng đồng loạt đóng cửa.

Cuối năm 2019, trong lần hiếm hỏi trả lời trên báo chí, ông Huy Nhật cho biết đã chuyển quyền đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế cho bà Ngô Thị Mỹ Hạnh là người đồng hành lâu năm và có nhiều đóng góp cho công ty tại thị trường Hà Nội.

Dù hệ thống nhà hàng đã ngừng hoạt động, pháp nhân đứng sau chuỗi vẫn tồn tại về mặt pháp lý. Theo Nghị định 49 quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí.