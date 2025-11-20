Hằng Du Mục "vẫn phải nuôi con nhỏ": Đây có là điều kiện bắt buộc để tạm hoãn thi hành án?

Chiều 19/11, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) lĩnh 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) 3 năm tù về cùng tội danh. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

Tại toà, luật sư của Hằng Du Mục nêu, trong quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo. Bên cạnh đó, khi con chỉ mới tròn 1 tuổi, Hằng Du Mục vẫn viết đơn tự nguyện ở lại để phối hợp làm việc.

"Riêng đối với bị cáo Hằng, theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đã ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã tích cực hợp tác điều tra. Điều này đã được ghi nhận tại kết luận điều tra. Bị cáo Hằng là trường hợp khá đặc biệt khi con của bị cáo mới tròn một tuổi, bị cáo đã viết đơn tự nguyện ở lại để phối hợp làm việc. Đến khi bị cáo bị khởi tố đã chia sẻ với chúng tôi, đến thời điểm hiện tại em vẫn còn sữa để nuôi con, bị cáo vẫn nặn sữa hằng ngày. Đây là tình tiết hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét cho bị cáo”, luật sư bào chữa của Hằng Du Mục nói tại phiên tòa.

Nguyễn Thị Thái Hằng tại tòa. Ảnh: Viết Thanh

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay, theo quy định của pháp luật thì người đang mang thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi có thể được áp dụng các chính sách khoan hồng của pháp luật như: bảo lãnh từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn thi hành án hình sự… Tuy nhiên không phải mọi trường hợp người đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi đều được tại ngoại hoặc hoãn thi hành án.

Điều 67. Bộ luật hình sự quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù như sau: Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì khi phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì “có thể” được hoãn chấp hành hình phạt tù chứ không “bắt buộc” phải hoãn chấp hành hình phạt tù.

Cơ hội được hoãn thi hành án của bị cáo là không cao

Luật sư Cường cho biết thêm, điều kiện để có thể được hoãn là đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi chứ không phụ thuộc vào việc bị cáo còn khả năng tiết sữa hay không. Nếu bị cáo còn khả năng tiết sữa nhưng con đã trên 36 tháng tuổi hoặc cơ quan tố tụng cho rằng không cần thiết phải hoãn thi hành án thì sẽ tiến hành thi hành theo quy định của pháp luật. Vấn đề này cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

Thực tiễn cho thấy, những bị cáo không bị tạm giam, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì thường sẽ được hoãn thi hành án cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Còn đối với những trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, tính chất nghiêm trọng của vụ án, gây ra dư luận xấu hoặc có các căn cứ như bị cáo có thể bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc các căn cứ có tính chất tiêu cực khác thì cơ quan tiến hành tố tụngsẽ không hoãn thi hành án.

Khi xem xét giải quyết vụ án, tòa án cũng đã cân nhắc đến yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi của bị cáo, đã đánh giá đầy đủ các yếu tố quyết định đến hình phạt quy định tại điều 50 bộ luật hình sự.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án có đồng phạm, các bị cáo là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn trên truyền thông nhưng lại thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ra dư luận xấu nên đã không áp dụng các hình phạt ngoài tù như; cải tạo không giam giữ, phạt tiền hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo mà lại áp dụng hình phạt nghiêm khắc là phạt tù. Vì vậy, trong trường hợp này cơ hội được hoãn thi hành án của bị cáo là không cao và theo luật là không bắt buộc.

Nếu không đồng ý với kết quả xét xử sơ thẩm thì các bị cáo cũng có quyền kháng cáo đến tòa án cấp phúc thẩm để được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt hoặc đề nghị thay đổi loại hình phạt khác hoặc đề nghị xin hưởng án treo.

Theo luật sư, tại cấp phúc thẩm thì căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mới nếu có và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa phúc thẩm tới đây thì tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét có chấp nhận kháng cáo của các bị cáo hay không.

"Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều người nổi tiếng, trước đó họ được rất nhiều người mến mộ nên gây ra dư luận xấu trong xã hội.

Việc xử lý đối với các bị cáo trong vụ án này không chỉ là buộc bị cáo phải chịu hình phạt từ sai phạm do hành vi của mình gây ra mà còn để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, đảm bảo môi trườngmạng được lành mạnh, an toàn, buộc những người nổi tiếng đi kèm với đó là trách nhiệm xã hội, cần phải mẫu mực trong giao tiếp, ứng xử và các hoạt động nghề nghiệp để xây dựng môi trường mạng ngày càng văn minh, lành mạnh hơn, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của các tổ chức cá nhân", luật sư Cường nhấn mạnh.