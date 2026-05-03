Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ tài xế và chủ xe liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Tại cơ quan công an, tài xế bước đầu khai nhận do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí, không mở cửa cứu các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy.

Trong khi đó, nguyên nhân vụ nổ được xác định có liên quan đến hàng chục khối pin và ắc quy chứa trong cốp xe.

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, tài xế là người lái hộ cho chủ xe. Số pin, ắc quy trên xe cũng không thuộc sở hữu của người này. Tuy nhiên, tài xế và chủ xe đã vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và có thể sẽ bị xử lý hình sự.

"Việc vận chuyển số lượng lớn pin và ắc quy vào khu vực cây xăng là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy", đại tá Nguyễn Hà Lai khẳng định.

Trước đó, ngày 1/5, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng. Khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.04 do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, chạy vào trụ bơm tại cây xăng số 90 (thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền).

Công an đã tạm giữ tài xế và chủ xe trong vụ cháy ô tô làm 2 người chết ở Đà Nẵng. (Ảnh: CA)

Sau đó, An mở cửa xuống xe, trên ô tô lúc này có hai thiếu niên là Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, vụ cháy khiến Trí và Kiệt tử vong thương tâm, ngay trong khoang xe.

Làm việc với cơ quan công an, lái xe Võ Nguyễn Duy An cho biết bản thân chỉ là người lái hộ. Chủ xe là anh N.Q.V (trú xã Thăng Điền) - chủ khu kinh doanh trò chơi trẻ em ở Điện Bàn. Mọi ngày, anh N.Q.V chở 2 nạn nhân ra Điện Bàn để làm việc cho mình. Một trong hai nạn nhân là em họ của anh N.Q.V.

Trưa 1/5, anh N.Q.V. uống bia, nên nhờ anh Võ Nguyễn Duy An chở giúp. Sau đó, sự cố xảy ra.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi vận chuyển hàng nguy hiểm không đảm bảo an toàn, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (chết 2 người) có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.