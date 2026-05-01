Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một tài xế Việt Nam chở con gái 5 tuổi đi làm cùng bất ngờ viral khắp nơi trên MXH. Không chỉ gây chú ý trong nước, câu chuyện còn viral tại Hàn Quốc, xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông lớn như KBS News hay JTBC News.

Theo đoạn clip từ camera hành trình ghi lại ngày 20/4, nam hành khách người Hàn Quốc bất ngờ quay xuống ghế sau, mỉm cười và nói “Xin chào” bằng tiếng Hàn khi phát hiện một bé gái đang ngồi phía sau. Cô bé là con gái 5 tuổi của tài xế, được bố đưa theo đi làm. Suốt hơn 1 tiếng di chuyển, em bé ngồi im lặng để tránh làm phiền khách. Khi biết chuyện, vị khách không khó chịu mà còn vui vẻ, thậm chí lì xì cho cô bé trước khi xuống xe.

Đoạn clip viral trên MXH, được chia sẻ trên truyền thông Hàn Quốc (Nguồn: @dangvandan22)

Liên hệ với chủ nhân clip và cũng là người tài xế xe taxi, anh Dần cho biết mình đã biết đoạn clip của anh xuất hiện trên truyền thông Hàn Quốc. Bởi lẽ trước đó một số bên đài truyền hình Hàn Quốc đã chủ động liên lạc, xin phép sử dụng video của anh.

Về sự việc hôm đó, anh Dần cho biết mình có lịch đưa khách Hàn di chuyển từ Hà Nội đi Bắc Ninh công tác, đón khách lúc 6h kém. Lúc đó con chưa đến giờ học, vợ lại đi làm sớm không có ai trông con nên bất đắc dĩ, nam tài xế phải đưa con đi làm cùng.

“Lúc đó mình để con ở hàng ghế sau, bảo con ngồi đấy và dặn ‘Lúc khách lên thì con không được nói gì nhé’ thì con ngồi im. Anh khách lên xe cũng không để ý, không biết có em bé ngồi phía sau nên mới bất ngờ” - anh Dần kể lại.

Vào khoảnh khắc khách phát hiện ra có em bé trên xe, bản thân anh Dần cũng có một chút lo lắng khách sẽ không thích. Nhưng không ngờ vị khách này lại vui vẻ đến vậy.

“Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mình phải đưa con đi làm cùng. Trước đây có 1 - 2 lần mình cũng phải làm vậy và vì họ là khách Việt Nam nên mình đã trao đổi trước và họ đồng ý. Lần này khách nước ngoài, cũng khó giải thích nên mình đành đưa con đi, dự tính nếu khách phát hiện ra và phàn nàn thì sẽ xin lỗi. May quá, khách không phàn nàn mà lại cười vui vẻ như vậy” - anh Dần nói thêm.

Anh Đặng Văn Dần

Về hành động khách lì xì tiền cho con gái, anh Dần tâm sự: “Tất nhiên mình vui và hạnh phúc vì gặp được khách vui vẻ và hiểu cho hoàn cảnh của mình còn khách có tặng tiền hay không thì cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn là khách có trải nghiệm tốt trong chuyến đi, không thấy khó chịu”.

Sau khi câu chuyện viral trên MXH, công việc và cuộc sống của anh Dần vẫn diễn ra bình thường, không có nhiều thay đổi nhưng anh thấy vui hơn, mong muốn làm tốt công việc hơn.

Đặc biệt, vị khách người Hàn Quốc, cũng liên lạc với anh vào ngày hôm qua - 30/4. Người này hỏi thăm và cập nhật thêm rằng đài truyền hình Hàn Quốc đã đưa tin.

Được biết vợ chồng anh Dần đến từ Tuyên Quang, xuống Hà Nội thuê nhà và làm việc. Do đưa con gái xuống ở cùng mà vợ đi làm ở công ty nên bắt buộc chồng phải có công việc linh hoạt để chủ động trong việc đưa đón con.

Gia đình nhỏ của anh Dần

“Mỗi ngày mình bắt đầu công việc từ 8h sáng, sau khi đưa đón con đi học xong thì mình bật app chạy xe công nghệ hoặc có khách book thì bắt đầu chạy xe. Chiều đến khoảng 16h - 16h30 mình về đón con, nấu cơm,... Buổi tối sau khi ăn xong mình lại ra chạy xe đến 22 - 24h thì về nghỉ. Trung bình một ngày làm việc từ 8 - 10 tiếng đồng hồ” - anh Dần cho biết.

Về chiếc xe anh Dần cho biết xe mua trả góp, mỗi tháng số tiền 2 vợ chồng phải trả góp là 17 triệu đồng nên cũng khá căng. “Hiện tại cả 2 vợ chồng đều cố gắng vun vén, chi tiêu tiết kiệm để xoay xở cuộc sống. Mình cũng tranh thủ, miễn vợ về hoặc có người chăm sóc con là mình lại chạy xe” - anh Dần nói thêm.