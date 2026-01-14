Ngày 14/1, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) tạm giữ một nghi phạm để phục vụ đấu tranh, làm rõ nghi do đốt nhà nghỉ trên địa bàn gây hoả hoạn.

Khoảng 1h48 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà nghỉ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông.

Cảnh sát cứu 7 người trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 13, 15 và 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy ra cháy tại phòng nghỉ tại tầng 3 của nhà nghỉ cao 8 tầng, diện tích khoảng 136m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, kịp thời ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái, triển khai xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn ra ngoài an toàn.

Đến 2h10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn và cứu được toàn bộ 7 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 10m2, đám cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang thống kê.