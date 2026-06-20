Chiều 20/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra Quyết tạm giữ hình sự kẻ sàm sỡ cô gái lúc nữa đêm ở phường An Hải (Hải Phòng) để điều tra về hành vi dâm ô theo Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Kẻ biến thái được xác định là Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, ở tổ dân phố Trang Quan, phường An Hải, Hải Phòng).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video phản ánh về sự việc một công dân nữ đi xe máy ở tuyến đường tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải (Hải Phòng) bị một nam thanh niên đi xe máy đi từ phía sau vượt lên, sau đó dựng xe giữa đường chạy lại ôm cô gái và có hành vi sàm sỡ xảy ra vào giữa đêm 18/6, trên địa bàn phường An Hải (Hải Phòng).

Trong vòng chưa đầy 24h, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường An Hải đã khẩn trương xác minh về video đăng tải trên mạng xã hội.

Đến chiều 19/6, lực lượng Công an xác định kẻ gây ra vụ việc trên là Nguyễn Hoàng Anh.

Trước đó, ngày 19/6, trên mạng xã hội chia sẻ clip được ghi lại từ camera an ninh bên đường cho thấy, khoảng gần 24h ngày 18/6, trên tuyến đường qua phường An Hải, một cô gái đang đi xe máy điện, phía sau xuất hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe SH chạy qua.

Thấy cô gái đi một mình, thanh niên này vượt lên và dừng xe lại rồi lao tới túm lấy tay cô gái, ôm ghì lại, khiến chiếc xe bị đổ, cô gái cũng bị ngã xuống đường. Kẻ biến thái liên tiếp có hành động sàm sỡ, mặc cho cô gái phản ứng và kêu cứu. Ngay sau đó, kẻ biến thái này quay lại lấy xe máy bỏ chạy.

Nghe tiếng kêu thất thanh trong đêm, một người dân gần hiện trường lao ra chặn bắt kẻ biến thái. Tuy nhiên kẻ này đã phóng xe mất hút khỏi hiện trường.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bất bình và đề nghị cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, bắt giữ, xử lý kẻ biến thái nêu trên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.