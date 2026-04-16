Sau hơn một thập kỷ kể từ khi gây chú ý tại The Voice 2012, Dương Trần Nghĩa trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác. Không còn là giọng ca trẻ đi tìm cơ hội tỏa sáng, anh xuất hiện trong vai trò vocalist của Picker Band – một ban nhạc theo đuổi rock và soft rock, mang tinh thần chân thực, gai góc và giàu chiêm nghiệm.

Sự trở lại của Dương Trần Nghĩa không ồn ào, không chiêu trò. Anh chọn đứng trong một tập thể, thay vì tiếp tục hành trình solo như trước. Với anh, đây không phải là bước lùi, mà là một lựa chọn có ý thức nơi âm nhạc không còn là sự phô diễn, mà là cách đối diện với chính mình sau nhiều năm làm nghề.

Trong một kỷ nguyên mà nhiều nhóm nhạc ưu tiên yếu tố trình diễn và hình ảnh, Picker Band đi theo hướng ngược lại: trở thành một “authentic band” nơi những nhạc công thực thụ kể câu chuyện của mình bằng âm thanh. Không hào nhoáng, không che đậy, âm nhạc của họ gắn liền với trải nghiệm sống, với những vết xước mà mỗi người đã đi qua.

Ở đó, Dương Trần Nghĩa là người kể chuyện bằng giọng hát. Chất giọng của anh không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, mà là sự tích lũy từ những năm tháng va vấp, từ những lần đứng dậy sau thất bại. Mỗi ca khúc, với anh, là một lần đối diện với những góc khuất trong chính mình – điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng làm.

Picker Band gồm 6 thành viên, được sáng lập bởi tay trống Hùng Cường. Không chỉ lựa chọn dựa trên năng lực chuyên môn, Hùng Cường tìm kiếm những người có cùng tần số về trải nghiệm sống và tư duy âm nhạc. Chính điều này tạo nên một tập thể “đàn ông trưởng thành” nơi mỗi cá nhân đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: sự chân thành.

Bên cạnh Dương Trần Nghĩa, ban nhạc còn có Hoàng Anh Minh (keyboard) người giữ vai trò tạo chiều sâu cảm xúc; Hoà Ất (guitar chính) với những đường đàn giàu trải nghiệm; cùng hai thành viên trẻ Hữu Hoàng (guitar phụ, vocal phụ) và An Thiện (bass) mang đến năng lượng mới. Sự kết hợp giữa từng cá tính giúp Picker Band không bị hòa tan, mà ngược lại, càng làm nổi bật bản sắc chung.

Sự trở lại của Dương Trần Nghĩa được đánh dấu bằng EP đầu tay “Lạc mất bản đồ” của Picker Band. Sản phẩm gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc: từ lúc nhận ra mình lạc lối, đến khi đối diện với tổn thương, và cuối cùng là chấp nhận để bước tiếp.

Ca khúc chủ đề cùng tên mang tinh thần trực diện, như một cú nén cảm xúc. Không cầu kỳ trong cách thể hiện, bài hát chọn đi thẳng vào nội tâm, phản ánh trạng thái mà nhiều người trưởng thành từng trải qua: mất phương hướng, hoài nghi, rồi tự tìm lại chính mình.

Với Dương Trần Nghĩa, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là một cột mốc. Sau một chặng đường dài, anh không còn cố gắng chứng minh điều gì với khán giả, mà đơn giản là kể lại câu chuyện của mình bằng cách chân thật nhất.

Trong dòng chảy sôi động của Vpop, sự xuất hiện của Dương Trần Nghĩa cùng Picker Band có thể không tạo ra hiệu ứng bùng nổ ngay lập tức. Nhưng ở một góc nhìn khác, đó lại là lựa chọn bền vững hơn: âm nhạc được xây dựng từ trải nghiệm thật, dành cho những người nghe cũng đang đi qua những “vết xước” của riêng mình.



