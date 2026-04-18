Sự việc một người đàn ông làm nghề xe ôm, để lại xe máy trên cầu Xáng (xã Hóc Môn, TP.HCM), nghi nhảy xuống sông tự tử đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, sáng sớm ngày 18/4, người dân lưu thông qua cầu Xáng thì phát hiện chiếc xe máy dựng sát thành cầu còn người điều khiển không thấy đâu. Ngoài chiếc xe máy, tại hiện trường còn có một số vật dụng cá nhân. Người dân sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Xe máy của ông H. được phát hiện trên cầu Xáng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Danh tính người mất tích sau đó đã được xác định là ông H. (55 tuổi), làm nghề xe ôm truyền thống tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.HCM) đã được huy động để triển khai các phương án lặn tìm dưới lòng sông.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm trên sông. (Ảnh: VietNamNet)

Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp và người dân sống gần khu vực bệnh viện cho hay, những ngày gần đây, ông H. có biểu hiện tâm lý bất thường, tỏ ra buồn phiền, khác với tính cách thường ngày.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.