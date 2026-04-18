Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Lê Đức Anh (SN 2000, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận tố cáo của chị Đ.N.T (SN 2004, trú phường Thanh Khê) về việc bị Lê Đức Anh dụ đến nơi ở tại phường An Khê rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, đồng thời chiếm đoạt tài sản.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

Công an đọc lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều trinh sát, điều tra viên triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nóng. Sau nhiều ngày xác minh, đến ngày 16/4, lực lượng chức năng phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại phường Liên Chiểu và tiến hành triệu tập, làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, sáng 8/4, với thủ đoạn gian dối, đã dụ nạn nhân đến nhà để “nhờ giúp việc cá nhân”. Khi nạn nhân đến phòng ngủ tầng 2, đối tượng đóng cửa, khống chế, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Đối tượng Lê Đức Anh. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sau đó, đối tượng ép nạn nhân phải để lại điện thoại mới cho rời đi. Đến tối cùng ngày, Anh mang điện thoại của bị hại đi bán lấy 26.000.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, nam thanh niên này mua lại một điện thoại khác tương tự gửi trả chị T nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.