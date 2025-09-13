Đêm 12/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp tài xế taxi liên quan đến vụ người phụ nữ rửa bát thuê bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km.

Cụ thể, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tài xế đã bị tạm giữ

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường, cho biết, dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi là quan hệ dân sự, giá cước theo thỏa thuận hoặc theo giá niêm yết của đơn vị cung cấp dịch vụ đã được hai bên thống nhất.

Trong trường hợp có hành vi đe dọa hành khách để yêu cầu trả tiền lớn hơn số tiền mà hai bên đã thỏa thuận trước đó hoặc theo đơn giá mà đơn vị cung cấp dịch vụ niêm yết thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để lấy tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư, chuyện các tài xế “chặt chém” hành khách diễn ra không ít tại các bến xe. Tuy nhiên chặt chém ở đây có thể được hiểu là ép giá, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để thỏa thuận mức giá cao khiến nhiều hành khách ấm ức, thua thiệt và ảnh hưởng đến tâm lý, thiệt hại về tài sản.

Còn đối với những hành vi “chặt chém” theo kiểu đe dọa hành khách, yêu cầu hành khách phải trả thêm tiền so với thỏa thuận trước đó hoặc so với đơn giá mà công ty đã niêm yết, nếu hành khách không trả tiền thì sẽ không cho xuống xe hoặc uy hiếp tinh thần của hành khách để lấy tiền thì đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 170 bộ luật hình sự.

Tài xế taxi "chặt chém" cuốc xe 2,5 triệu của người phụ nữ rửa bát thuê đã tìm đến tận nhà nạn nhân xin trả lại tiền

Cũng theo luật sư Cường, việc cơ quan điều tra có khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người lái xe taxi hay không sẽ phụ thuộc vào các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình xác minh tin báo. Nếu có cơ sở cho thấy đã có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, thì hành vi này cấu thành tội phạm kể từ thời điểm thực hiện hành vi đe dọa để nhận tiền.

Trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội trả lại tiền trong quá trình xác minh thông báo thì đây là tình tiết được xác định là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chứ không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra chỉ không khởi tố vụ án hình sự nếu việc thỏa thuận giá của chuyến đi và việc thanh toán tiền là tự nguyện.

Luật sư nhấn mạnh, trong các dịch vụ vận tải bằng xe ô tô thì hình thức vận tải bằng xe taxi khá phổ biến, giá cước xe có sự cạnh tranh giữa các hãng xe và có niêm yết công khai của từng hãng. Thậm chí các xe taxi đều ghi rõ giá ở kính xe, cửa xe và có đồng hồ tính cước, trường hợp người lái xe taxi tắt đồng hồ để thoả thuận giá vượt quá mức giá quy định là vi phạm đạo đức kinh doanh và không tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe taxi.

Nếu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng để chèn ép, đe dọa, ép buộc khách phải trả thêm tiền thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe chở bà Bùi Thị Ly.

Trước đó, ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ để ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trường Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.