Ít nhất 7 người đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương ở Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/6.

Đoạn clip ghi lại cho thấy đầu của người lái xe bắt đầu rũ xuống trước khi anh ta gây tai nạn. Đột nhiên, người lái xe đập đầu vào vô lăng – trông gần như bất tỉnh.

Sau đó, chiếc xe buýt đâm vào bức tường của một trung tâm đào tạo nghề với tốc độ cao.

Đoạn clip cho thấy người lái xe 27 tuổi tỉnh dậy trong trạng thái sốc, giữa những hành khách đang la hét. Hành khách đã rời khỏi xe ngay sau khi va chạm.

Các dịch vụ khẩn cấp, bao gồm lực lượng cứu hỏa và cảnh sát, đã được điều động đến hiện trường sau khi người dân xung quanh báo động.

Những người bị thương đã được sơ cứu tại hiện trường. Tài xế xe buýt buồn ngủ, chỉ được biết đến với tên M.Ö, đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra về các tình tiết của vụ việc vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, vào tháng 12/2025, một chiếc xe buýt đã đâm vào phía sau chiếc xe tải với tốc độ khoảng 80 km/h, trên đường cao tốc nối Adana với Gaziantep, một thành phố khác ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tai nạn thương tâm xảy ra khi chiếc xe buýt không tránh khỏi va chạm với chiếc xe tải đang bị mắc kẹt – chiếc xe tải này buộc phải dừng lại sau khi bị nổ lốp.

Theo báo Arab News, tài xế xe tải, người sống sót sau vụ tai nạn, sau đó đã bị bắt giữ.