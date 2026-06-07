Ngày 7/6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại Hà Nội) về hành vi điều khiển xe làm rơi vãi vật liệu trên đường bộ.

Với hành vi vi phạm trên, anh T. bị xử phạt 3 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Tài xế T. tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, anh T. trình bày, khoảng 0h10 ngày 7/6, anh lái xe tải chở bùn thải trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Xuân La đi cầu Nhật Tân. Khi đến khu vực ngõ 685 Lạc Long Quân, do phát hiện vật cản trên đường nên anh phanh gấp, khiến bùn đất phía sau dồn lên làm bật tụ ben và rơi xuống mặt đường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tài xế T. chủ động dừng xe để phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả.

CSGT xác định phương tiện không vi phạm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng hàng và các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định.

Bùn đất đổ ra đường khiến người đi xe máy trượt ngã.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 2 người lái xe máy bị trượt ngã khi đi qua khu vực bùn đất rơi vãi. Quá trình xác minh cho thấy các nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, không có thiệt hại về người và tài sản.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực; đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường khẩn trương thu dọn bùn đất, làm sạch mặt đường.