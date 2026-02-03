Hiện trường vụ tai nạn.(Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 3/2 thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, trong tuần qua Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Cường (SN 1974, trú xã Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cơ quan công an, khoảng sáng 2/1, tại Km04+950 quốc lộ 15, đoạn qua tiểu khu 3, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến một cháu bé tử vong tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời điểm trên, ông Cường điều khiển ô tô biển kiểm soát 30M-323.xx lưu thông trên quốc lộ 15 theo hướng từ xã Mai Hạ đi xã Mai Châu. Khi đến khu vực trên, ông Cường dừng xe tại đoạn đường có biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng.

Sau khi vợ và các con xuống xe, ông Cường mở cửa bên ghế lái để ra ngoài nhưng không quan sát các phương tiện đang lưu thông phía sau. Đúng lúc này, xe máy do chị L.T.M.T. (trú xã Mai Hạ, Phú Thọ) điều khiển, chở theo con là cháu V.A.Q. (SN 2021) đi cùng chiều đã va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở.

Cú va chạm khiến hai mẹ con chị T. ngã ra đường. Ngay sau đó, ô tô biển kiểm soát 89A-418.xx do anh H.Đ.C. (trú phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) điều khiển lưu thông cùng chiều đi tới, bánh sau bên phải đã chèn qua người cháu Q., khiến cháu tử vong tại hiện trường.

Công an cho biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; vợ chồng chị T. kết hôn nhiều năm mới sinh được một người con là cháu Q. Vụ tai nạn để lại nỗi đau đặc biệt lớn đối với gia đình và người thân nạn nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do ông Nguyễn Hữu Cường vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ, mở cửa xe không bảo đảm an toàn.

Hành vi trên vi phạm khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 16, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại nơi bị cấm hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn. Người điều khiển và người ngồi trên ô tô cần quan sát kỹ phía trước, phía sau và chỉ mở cửa xe khi đã bảo đảm an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.