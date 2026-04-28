Mới đây, một vụ tai nạn xảy ra tại Malaysia khiến cho một tài xế tử vong. Điều đáng nói là nhiều người cho rằng chính sự nóng vội của những người đi đường trong việc cứu hộ có thể đã góp phần gây ra cái chết của tài xế.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường Jalan Bukit Kerayong, Pandamaran tại thành phố Klang của Malaysia vào khoảng 8 rưỡi tối ngày Chủ nhật, 26/4 vừa qua.

Theo các nhà chức trách tại đó, việc điều tra sơ bộ cho thấy tài xế 60 tuổi đang đi từ Jalan Bukit Kerayong về phía Jalan Banting Pandamaran.

Chiếc xe bị lật nghiêng sau khi va chạm.

Người ta tin rằng tài xế đã mất lái trước khi đâm vào một công trình bằng đá ở góc nhà ven đường. Vụ va chạm khiến chiếc xe lật nghiêng ở mép một con mương. Video lan truyền trên mạng cho thấy một số người qua đường ban đầu đã đập vỡ kính chắn gió của xe với mục đích giải cứu tài xế.

Người qua đường định lật lại xe để tài xế chui ra ngoài dễ hơn nhưng lại khiến chiếc xe rơi xuống mương.

Có thể nhìn thấy cánh tay của người lái xe đã thò ra khỏi kính chắn gió khi họ cố gắng xoay chiếc xe về vị trí thẳng đứng bằng cách đẩy vào nóc xe đang nằm nghiêng. Tuy nhiên, chiếc xe đã rơi xuống mương, với phần nóc úp xuống mặt nước.

Chiếc xe đã rơi xuống con mương trong tư thế úp ngược.

Người đàn ông trong xe đã được nhân viên y tế xác nhận tử vong tại chỗ. Cảnh sát cho biết hành động của những người dân trong việc cố gắng di chuyển chiếc xe đã khiến chiếc xe rơi xuống mương trong khi người đàn ông vẫn còn ở bên trong.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn chưa rõ, báo Guangming Daily đưa tin.

Trong khi đó, đoạn video đã gây ra nhiều đồn đoán trên mạng. Một số người bình luận chỉ trích những người qua đường và cho rằng họ nên đợi người chuyên nghiệp đến di dời chiếc xe thì sẽ tốt hơn.

Nhiều người khác cũng cho rằng đó việc những người qua đường cứu hộ là ý định tốt nhưng đã được thực hiện sai cách. Rằng có thể sau vụ tai nạn tài xế vẫn còn sống, nhưng vì bị rơi xuống nước nên đã có kết cục thương tâm. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.