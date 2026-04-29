Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình ghi lại cảnh một nam tài xế đang điều khiển xe khách loại 29 chỗ lưu thông trên đường thì bất ngờ có dấu hiệu đột quỵ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường sức khỏe, bác tài đã cố gắng điều khiển phương tiện tấp vào lề đường, tránh gây tai nạn giao thông. Sau khi xe dừng lại, nam tài xế dần lịm đi.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe không có phụ xe hành khách. Đoạn clip khiến nhiều người bàng hoàng, đồng thời bày tỏ cảm phục hành động đầy trách nhiệm, dùng chút sức lực cuối cùng dừng xe, để không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Bác tài không qua khỏi sau khi bị đột quỵ trong lúc đang lái xe. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trao đổi trên báo Tri thức - Znews, đại diện nhà xe Cúc Phương (chạy tuyến Đồng Nai - TP.HCM) xác nhận người đàn ông trong đoạn clip là tài xế của công ty, ông tên T.S. (sinh năm 1964). Sự việc trên xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ ngày 27/4. Theo đại diện nhà xe, sau sự việc, tài xế S. đã qua đời.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời chia buồn đến gia đình tài xế: "Cuộc sống thật vô thường, giây trước còn khỏe mạnh mà giây sau đã khác rồi. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bác tài".