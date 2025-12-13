Tài tử 'Thần điêu đại hiệp' U80 trông như chỉ mới 40: Bí quyết chống lão hóa nằm ở 1 việc không khó làm mỗi ngày

Chung Trấn Đào là tài tử nổi tiếng của điện ảnh và truyền hình Hoa ngữ, từng là biểu tượng nam thần thập niên 1980. Với khán giả Việt Nam, ông đặc biệt được biết đến qua vai Công Tôn Chỉ trong bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp” bản năm 2006.

Chung Trấn Đào trong vai Công Tôn Chỉ trong bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp” (2006)

Khi được hỏi về bí quyết “đóng băng tuổi tác”, Chung Trấn Đào chỉ trả lời ngắn gọn duy trì vận động đều đặn và giữ nhịp làm việc ổn định . Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học thể thao, phía sau vẻ trẻ trung ấy là một cơ chế sinh học rất đáng chú ý.

Bác sĩ Diệp Văn Lăng , nguyên Chủ tịch Hội Y học Thể thao (Trung Quốc), cho biết trạng thái “vượt tuổi sinh học” như Chung Trấn Đào không thể đạt được chỉ bằng chăm sóc da hay can thiệp thẩm mỹ . Yếu tố then chốt nằm ở việc duy trì chất lượng và khối lượng cơ bắp .

Cơ bắp không chỉ giúp vận động mà còn là một “cơ quan nội tiết” quan trọng, có khả năng tiết ra myokine, các hormone do cơ bắp sản sinh . Những chất này tác động tích cực đến não bộ, tim, gan, thận, xương khớp và cả hệ thần kinh.

Việc vận động thường xuyên giúp kích thích myokine, từ đó làm chậm quá trình lão hóa toàn thân, hạn chế các biểu hiện tuổi già như gù lưng, da chảy xệ, suy giảm thể lực.

Theo bác sĩ Diệp Văn Lăng, từ sau 40 tuổi, con người mất khoảng 1- 2% khối lượng cơ mỗi năm , và sau 60 tuổi tốc độ này còn nhanh hơn. Nếu không có chiến lược can thiệp, cơ thể sẽ yếu đi rõ rệt, kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe.

Chỉ đi bộ nhẹ hoặc chạy rất chậm là chưa đủ . Muốn chống lão hóa hiệu quả, cần kết hợp vận động aerobic (hiếu khí), tập sức bền và dinh dưỡng phù hợp .

3 “đơn thuốc vận động” chống lão hóa

- Vận động aerobic duy trì tim phổi bằng nhịp tim hiệu quả

Với người đã có thói quen tập luyện, chạy bộ nhẹ là lựa chọn phù hợp. Cường độ nên dựa trên nhịp tim theo công thức: (220 - tuổi)×0,7 , dao động ±5 nhịp/phút. Ví dụ, người 70 tuổi nên duy trì nhịp tim khoảng 100- 110 lần/phút .

Điều quan trọng không phải tốc độ mà là thời gian duy trì đủ lâu , giúp tim phổi hoạt động ổn định.

- Tập sức bền ít nhất 2 buổi mỗi tuần

Mỗi tuần nên có 2 buổi tập tạ hoặc kháng lực , mỗi buổi khoảng 1 giờ, tập trung vào 3 nhóm cơ quan trọng: Cơ trung tâm (core), cơ bụng và lưng giúp giữ thẳng cột sống, cải thiện tư thế, hạn chế gù lưng. Cơ mông nâng đỡ khung chậu, duy trì khả năng đi lại và thăng bằng. Cơ đùi, đặc biệt là cơ tứ đầu đùi và cơ đùi sau, đóng vai trò then chốt trong việc đứng vững và phòng ngã.

- Dinh dưỡng đủ protein và chất béo tốt

Tập luyện thôi là chưa đủ, cơ bắp cần “nguyên liệu” để tái tạo. Với người trên 65 tuổi có vận động , lượng protein khuyến nghị là 1,5 gram trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày .

Ví dụ, nam giới nặng 70kg cần khoảng 105 gram protein/ngày , tương đương khoảng 600 gram thịt cá các loại. Người không vận động không nên ăn theo mức này , vì dễ tăng cân.

Ngoài ra, protein không nên chỉ đến từ thịt nạc hay ức gà. Cần bổ sung chất béo lành mạnh để hỗ trợ tổng hợp cơ bắp. Tỷ lệ dinh dưỡng hợp lý có thể là protein chiếm 30-35% tổng năng lượng, chất béo khoảng 20%, phần còn lại là carbohydrate.

Theo bác sĩ Diệp Văn Lăng, chống lão hóa không phải điều kỳ diệu mà là kết quả của việc coi vận động là một khoản đầu tư cho chức năng cơ bắp . Khi aerobic, tập sức bền và dinh dưỡng phối hợp hài hòa, myokine được kích thích tiết ra đều đặn, giúp cơ thể trẻ hóa từ bên trong.

Đó cũng chính là nền tảng giúp Chung Trấn Đào, ở tuổi ngoài 70, vẫn giữ được hình ảnh một người đàn ông tràn đầy năng lượng, dáng đứng thẳng và phong thái trẻ trung, không chỉ là “không già”, mà là già một cách khỏe mạnh .

Nguồn và ảnh: Health 2.0