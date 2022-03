Tài tử Reply 1988 viết di chúc ở tuổi 35 vì ung thư máu, bệnh tình chuyển biến nặng đến thở cũng thấy đau

6 năm trước, tài tử Reply 1988 - Choi Sung Won đã lần đầu thông báo bản thân mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Sau 6 năm điều trị, nam diễn viên đã xuất hiện trên chương trình Between Us tập phát sóng mới nhất và chia sẻ thêm nhiều điều về bệnh tình. Vì bệnh tật dày vò, anh thậm chí đã lập sẵn di chúc ở tuổi 35.

Choi Sung Won tâm sự rằng: "Có những lúc tôi vẫn tự hỏi đây có phải là thật không. Tại sao nó lại xảy ra với tôi? Tôi vừa thích lại vừa ghét khi được bạn bè đến thăm. Tôi đã phải cấy ghép tủy xương vào 2 năm trước do bệnh bạch cầu tái phát. Vì không biết điều gì sẽ xảy ra nên tôi đã viết sẵn một bản di chúc". Choi Sung Won còn chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại: "Tôi đã trải qua ca ghép tủy để điều trị cơ bản. Toàn thân tôi đều thấy mệt mỏi, mắt thì khô và móng tay thì nứt nẻ. Tôi cũng thường xuyên bị hụt hơi và cảm thấy khó thở".

Những chia sẻ của nam diễn viên Reply 1988 khiến khán giả xót xa. 2 năm trước, anh thậm chí đã lập sẵn di chúc vì lo sợ bệnh tình sẽ chuyển biến xấu hơn

Căn bệnh ung thư đã khiến sức khỏe của nam diễn viên yếu đi, đến hít thở cũng cảm thấy đau đớn và khó khăn

Choi Sung Won sinh năm 1985 và ra mắt năm 2007 với tư cách diễn viên nhạc kịch. Vai diễn nổi tiếng nhất của anh chính là cậu em trai già trước tuổi Sung No Eul trong Reply 1988. Vào năm 2016, Choi Sung Won đã phải rời khỏi dự án Mirror Of The Witch đang quay dở lúc bấy giờ do phát hiện ung thư máu. Đến giữa năm 2017, nam ngôi sao thông báo anh đã khỏi bệnh.

Đáng buồn là vào năm 2020, căn bệnh quái ác quay trở lại, khiến nam diễn viên phải nhập viện. May mắn là Choi Sung Won đang dần ổn định sức khỏe và rục rịch quay lại màn ảnh. Anh dự kiến sẽ trở lại với bộ phim truyền hình cuối tuần Showtime Begins! của đài MBC vào ngày 23/4 tới đây.

Choi Sung Won từng đạt được thành công với vai diễn cậu em trai già trước tuổi Sung No Eul trong Reply 1988. Sau khi được chú ý nhờ vai diễn trong Reply 1988, nam diễn viên đã trải qua nhiều năm khó khăn khi phải chống chọi với bệnh ung thư máu quái ác

Nguồn: Newsis