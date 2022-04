Tài tử Jang Dong Gun đạt chuẩn "ông chồng quốc dân" chỉ bằng hành động đáng yêu này với bà xã

Mới đây, bà xã của Jang Dong Gun là nữ diễn viên Go So Young đã đăng tải những hình ảnh dã ngoại lên trang Instagram cá nhân. Người đẹp nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả bởi tình cảm vợ chồng ngọt ngào với ông xã sau 12 năm kết hôn.

Trong hình, Go So Young mặc đồ rất thoải mái với áo khoác họa tiết thổ cẩm cùng quần jeans năng động. Điều khiến netizen chú ý hơn cả là "nhân vật bí ẩn" đứng sau âm thầm giơ điện thoại chụp hình cô. Người ấy không ai khác chính là tài tử Jang Dong Gun, nam thần vạn người mê của điện ảnh xứ Hàn.

Hành động chụp ảnh "sống ảo" cho vợ của tài tử Jang Dong Gun khiến bao trái tim "tan chảy". Không hổ danh là "ông chồng quốc dân", Jang Dong Gun ngay cả trong đời thực cũng dịu dàng đến thế.

Bài đăng trên trang cá nhân của Go So Young.

Những bức ảnh được cho là do Jang Dong Gun chụp bà xã.

Jang Dong Gun và Go So Young làm đám cưới hoành tráng vào tháng 5/2010 trước sự chứng kiến của đồng nghiệp trong làng giải trí. Trước khi tiến tới hôn nhân, họ từng là bạn thân hơn 10 năm. Sau khi kết hôn, chỉ còn Jang Dong Gun hoạt động trong làng giải trí, còn vợ anh, nữ diễn viên Go So Young lui về chăm sóc gia đình và kinh doanh bất động sản.

