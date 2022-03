Bà xã Jang Dong Gun khiến netizen xuýt xoa trước nhan sắc thật ở tuổi 50

Go So Young - bà xã Jang Dong Gun luôn đứng trong Top "mỹ nhân được khao khát nhất Kbiz" nhờ nhan sắc xinh đẹp không đổi dù đã bước sang tuổi 50.

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young một lần nữa khiến công chúng xuýt xoa ghen tị khi khoe những khoảnh khắc hậu trường trong buổi chụp hình quảng cáo.

Dù là hình ảnh chưa chỉnh sửa nhưng bà xã Jang Dong Gun vẫn khoe trọn được nhan sắc thật chuẩn "cực phẩm". Bờ vai thon gầy, mảnh khảnh cùng góc nghiêng hoàn hảo giúp cho ngoại hình của nữ diễn viên Go So Young thêm phần tỏa sáng.

Bờ vai mảnh khảnh cùng khóc nghiêng hoàn hảo giúp nhan sắc của Go So Young thêm phần nổi bật.

Không thể phủ nhận rằng, dù đã ở tuổi 50 nhưng nhan sắc của Go So Young có thể nói là vượt xa các tường thành Kbiz như: Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun hay Song Hye Kyo. Mỗi lần xuất hiện, Go So Young đều khiến công chúng phải trầm trồ vì nhan sắc của mình.

Nhan sắc thật chuẩn "cực phẩm" của bà xã Jang Dong Gun.

https://afamily.vn/ba-xa-jang-dong-gun-khien-netizen-xuyt-xoa-truoc-nhan-sac-that-o-tuoi-50-20220312142618941.chn