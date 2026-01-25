Đây là hoạt động thuộc dự án nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ bay vũ trụ có người với mục đích tham quan, khám phá dành cho người bình thường. Mục tiêu của tàu vũ trụ là đạt tới độ cao khoảng 100 km - khu vực được xem là ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và không gian. Có thông tin quá trình trải nghiệm trạng thái không trọng lực chỉ diễn ra 3 - 6 phút nhưng có giá 3 triệu Nhân dân tệ và người tham gia phải đặt cọc trước 10%. Tuy nhiên không phải ai có tiền cũng có thể tham gia loại hình du lịch vào không gian nếu không đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe.

Hoàng Cảnh Du vốn yêu thích tìm hiểu về không gian, vũ trụ. (Ảnh: Weibo)

Theo phía đơn vị triển khai, các hành khách được lựa chọn không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm mà còn tham gia vào quá trình đánh giá, thu thập dữ liệu về điều kiện sinh lý, khả năng thích nghi của con người trong môi trường cận không gian. Danh sách tham gia gồm những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, doanh nghiệp và văn hóa - giải trí.

Hoàng Cảnh Du được xác nhận là một trong những người đã hoàn tất đăng ký và đạt các tiêu chí ban đầu của chương trình. Anh mang số hiệu là hành khách 009. Anh lọt vào danh sách tham gia chuyến bay vũ trụ không phải nhờ danh tiếng hay lợi thế cá nhân, mà xuất phát từ việc đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn nghiêm ngặt của chương trình: thể lực, tâm lý, khả năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp, kiến thức hàng không vũ trụ và năng lực phối hợp nhóm. Mỗi hạng mục đều có tiêu chí cụ thể, hạn chế tối đa yếu tố may rủi.

Nam diễn viên thường tham gia các chương trình truyền hình có yếu tố vận động. (Ảnh: Weibo)

Hoàng Cảnh Du có nền tảng thể chất tốt khi xuất thân trong gia đình quân nhân. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc trong nhiều năm, thể trạng ổn định và từng đạt thành tích tại các giải thể thao đối kháng, cho thấy khả năng chịu đựng cường độ huấn luyện cao. Bên cạnh yếu tố thể lực, anh được đánh giá cao ở sự ổn định tâm lý và khả năng kiểm soát cảm xúc trước áp lực, những yếu tố quan trọng trong môi trường hàng không vũ trụ.

Ngoài ra, diễn viên sinh năm 1992 được cho là đã chủ động tiếp cận kiến thức hàng không vũ trụ và tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn từ sớm để chuẩn bị cho quá trình tuyển chọn. Anh nghiêm túc tham gia đầy đủ các vòng đánh giá lý thuyết, thực hành và kiểm tra tổng hợp theo yêu cầu của chương trình.

Hoàng Cảnh Du từng có tin đồn tình cảm với bạn diễn Địch Lệ Nhiệt Ba. (Ảnh: Weibo)

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, được biết đến qua nhiều bộ phim như Thượng ẩn, Hạnh phúc trong tầm tay, Kết ái - Thiên tuế đại nhân... Với vóc dáng vượt trội 1,87 mét, sức khỏe tốt, Hoàng Cảnh Du thường tham gia các phim hành động và đề tài lực lượng vũ trang. Anh gắn liền với các vai diễn đòi hỏi thể lực, kỷ luật và tinh thần bền bỉ. Ngoài diễn xuất, anh thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình thực tế có tính vận động cao.