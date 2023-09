Tài tử Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết cưới nàng mẫu nhà YG: Cô dâu diện đầm 240 triệu, cùng chú rể biến hôn lễ thành sàn diễn

Ngày 2/9, nam diễn viên Yoon Park (Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết) đã tổ chức hôn lễ chính thức với nàng mẫu nhà YG KPlus - Kim Soo Bin tại Seoul. Với sự chứng kiến của nam tài tử Kwak Dong Yeon, nam ca sĩ đình đám John Park, 2AM hát mừng cùng bạn bè và người thân, cặp đôi trai xinh gái đẹp này đã có được khoảnh khắc thề nguyện đầy ý nghĩa, trao nụ hôn đính ước đẹp như phim.

Tâm điểm của đám cưới chính là diện mạo của cô dâu. Kim Soo Bin toả sáng, toát lên phong thái sang chảnh trong bộ đầm cưới của 9900 USD (238,4 triệu đồng) của NTK Danielle Frankel. Cô dâu với vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình chuẩn siêu mẫu và chú rể bảnh bao cao 180cm với ngoại hình không kém gì người mẫu góp phần biến đám cưới thành sàn diễn thời trang. Visual của 2 vợ chồng trong bộ ảnh cưới lung linh cho đến hôn lễ đều nhận được lời khen "có cánh" từ khán giả.

Vợ chồng Yoon Park khoe visual lung linh trong giây phút thề nguyện. Không gian đám cưới trải đầy hoa tươi càng tô điểm thêm nét lãng mạn cho đám cưới

Cô dâu đầy sang chảnh trong bộ váy cưới gần 240 triệu đồng, cùng chú rể đình đám biến lễ đường thành sàn diễn thời trang

Cặp đôi đầy cảm xúc trong khoảnh khắc trao nhẫn và nụ hôn đính ước. Yoon Park cũng rất ân cần chăm sóc vợ trong suốt đám cưới

Nhan sắc thu hút cùng sắc vóc chuẩn siêu mẫu của Kim Soo Bin được khen ngợi hết lời. Được biết, Kim Soo Bin chọn váy cưới của Danielle Frankel - NTK đình đám từ New York từng được Gong Hyo Jin và Lee Da Hae tin tưởng trong hôn lễ trước đây

Gong Hyo Jin và Lee Da Hae từng gây xao xuyến với đầm cưới lộng lẫy, đẹp như mơ của NTK này

Ảnh cưới của bộ đôi Yoon Park và Kim Soo Bin được ví như hình tạp chí nhờ visual sắc sảo của cả hai. Tờ Osen còn dành lời bình luận cho cô dâu Kim Soo Bin: "Cô ấy liệu có phải nữ thần?"

Yoon Park sinh năm 1987, bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với vai trò tay trống của ban nhạc Can't Play Well và giành giải đồng tại cuộc thi MBC Campus Song Festival. Anh từng đầu quân cho cả 2 "ông lớn" là SM Entertainment và JYP Entertainment. Yoon Park tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như What Happens to My Family?, Flower of Queen, Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết...

Trong khi đó, người mẫu Kim Soo Bin sinh năm 1993, kém nam diễn viên Yoon Park 6 tuổi. Cô ra mắt năm 2012 và hoạt động trực thuộc công ty quản lý người mẫu YG KPlus. Mỹ nhân này sở hữu thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt xinh đẹp sắc sảo và cá tính.

Đây là cặp vợ chồng sở hữu ngoại hình chuẩn người mẫu nhất Kbiz. Chính vì vậy, khán giả không khỏi mong chờ con của bộ đôi này ra đời và tò mò về diện mạo của bé trong tương lai

Yoon Park và người thương khoe nhẫn cưới mà tưởng đâu chụp hình quảng cáo trang sức

Nguồn: Osen, Naver