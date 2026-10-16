Tài tử đình đám có em trai bị bán với giá hơn 11 triệu đồng, mẹ qua đời vì ung thư

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ thông tin về gia đình nam diễn viên Trần Tiểu Xuân. Trần Tiểu Xuân sinh năm 1967, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt phim kinh điển như Lộc Đỉnh Ký, Kim Chi Ngọc Diệp, Người Trong Giang Hồ...

Nam diễn viên sinh ra trong gia đình nghèo khó có đến 11 anh chị em, ai ai cũng phải lao động để đỡ gánh nặng cho gia đình. Hậu quả, Trần Tiểu Xuân bị suy dinh dưỡng và ngất xỉu nhiều lần. Nam diễn viên ngày đó khi nhìn thấy một mẩu tin có nội dung 1 nhà giàu muốn nhận nuôi 1 đứa con liền ngây thơ về bảo với bố mẹ. Ngờ đâu, vì quá túng quẫn mà bố mẹ đã bán con trai út mới chào đời để đổi lấy 3000 tệ (khoảng 11,5 triệu đồng).

Bố mẹ bán em út của Trần Tiểu Xuân đi làm con nuôi với giá 3000 tệ (khoảng 11,5 triệu đồng). Ảnh: Weibo

Lúc đó, khoản tiền này như "phao cứu sinh" với gia đình nghèo khó của Trần Tiểu Xuân. Nhưng 3000 tệ chỉ giải quyết được những nhu cầu trước mắt, chứ không thể giúp gia đình hết đói nghèo. Đối với Trần Tiểu Xuân, đây mãi là nỗi day dứt bởi anh luôn cho rằng chính mình đã vô tình đẩy em trai đi xa khỏi gia đình. Bất cứ khi nào nhắc đến quá khứ, nam diễn viên đều rơi nước mắt. Kể từ đó đến nay, gia đình không còn tung tích gì của người em trai này.

Bố của nam diễn viên là người nghiêm khắc và ít nói, ông đi làm việc tại các công trường xây dựng quanh năm, còn mẹ thì rửa bát thuê để kiếm thêm thu nhập nuôi cả nhà. Khi còn nhỏ, bố từng xích chân Trần Tiểu Xuân lại để anh không ra ngoài gây chuyện. Điều này khiến mối quan hệ giữa 2 bố con rất căng thẳng, nhưng khi đã trưởng thành, chàng "Vi Tiểu Bảo" lại thấy biết ơn vì bố đã xích chân mình lại, nếu không chắc anh đã đi theo đám bạn bè xấu.

Nam diễn viên day dứt bởi anh luôn cho rằng chính mình đã vô tình đẩy em trai đi xa khỏi gia đình. Ảnh: Weibo

Bất cứ khi nào nhắc đến em trai, Trần Tiểu Xuân đều khóc. Ảnh: Weibo

Khi Trần Tiểu Xuân đã trở thành diễn viên nổi tiếng, có vợ con hạnh phúc, anh vẫn luôn day dứt vì chưa tìm thấy em trai ruột. Đã nhiều lần tài tử Lộc Đỉnh Ký muốn đi tìm em trai ruột, nhưng bố anh lại ngăn cản vì không muốn em và gia đình nhận nuôi bị xáo trộn cuộc sống hiện tại. Trần Tiểu Xuân đành chôn giấu nỗi nhớ và mong mỏi em trai suốt nhiều năm.

Năm 2005, mẹ của tài tử sinh năm 1967 qua đời vì ung thư, chưa kịp chứng kiến anh kết hôn. Nam diễn viên thường nhắc về mẹ mình là người phụ nữ dịu dàng và hết lòng vì con cái, anh luôn nhớ và yêu mẹ rất nhiều. Đến năm 2015, bố Trần Tiểu Xuân qua đời, anh cũng thay bố hoàn thành ước nguyện lúc sinh thời là hỗ trợ xây dựng và phát triển quê hương Huệ Dương, Quảng Đông.

Khi Trần Tiểu Xuân đã trở thành diễn viên nổi tiếng, có vợ con hạnh phúc, anh vẫn luôn day dứt vì chưa tìm thấy em trai ruột. Ảnh: Weibo

Đến gần đây, cư dân mạng lan truyền video về 1 công nhân nhà máy ở Quảng Đông có ngoại hình, dáng đi và phong thái rất giống Trần Tiểu Xuân. Nhiều người đã bình luận, tag nam diễn viên vào video này.

Tuy nhiên đến ngày 15/10, người công nhân này đã lên tiếng phủ nhận chuyện là em ruột Trần Tiểu Xuân. Anh cho biết bản thân không phải con nuôi, nhà có 3 anh em, đơn giản chỉ là người giống người. Vì áp lực dư luận chú ý đến đúng lúc công ty chuẩn bị phát hành cổ phiếu nên người công nhân này đã chủ động từ chức.

Như vậy, Trần Tiểu Xuân vẫn chưa thể tìm lại được người em trai bút bị bán đi với giá hơn 11 triệu đồng. Cư dân mạng Trung Quốc không khỏi xót xa, đồng thời gửi nhiều lời chúc cho nam diễn viên Lộc Đỉnh Ký sớm tìm lại được anh em ruột thịt.

Người công nhân giống Trần Tiểu Xuân phủ nhận chuyện là em trai nam diễn viên. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo