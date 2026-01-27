Tài tử Chuyện Tình Paris tự tử 1 tháng trước đám cưới với thiên kim tiểu thư, bệnh tật liên tiếp không gượng dậy nổi

Park Shin Yang sinh năm 1968, bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khá muộn, khi đã 28 tuổi. Nam nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Paris, Họa Sĩ Gió, Cuộc Chiến Kim Tiền,...

Park Shin Yang bất ngờ tuyên bố kết hôn với tiểu thư gia thế khủng Baek Hye Jin vào năm 2002 nhưng chuyện tình của họ bị nhiều khán giả phản đối. Nguyên nhân đến từ việc Baek Hye Jin dính tin đồn có tính cách tồi tệ và từng trải qua 1 đời chồng trước khi thành đôi với tài tử Chuyện Tình Paris. Trước thời điểm hôn lễ khoảng 1 tháng, Park Shin Yang phải nhập viện cấp cứu do dùng quá liều lượng thuốc ngủ. Truyền thông Hàn nhận định nam diễn viên cố tự tử sau khi phải chịu vô vàn áp lực từ phía dư luận. Vượt qua bao sóng gió, Park Shin Yang - Baek Hye Jin vẫn bên nhau hạnh phúc, duy trì cuộc hôn nhân bền vững sau hơn 2 thập kỷ.

Nam diễn viên tự tử 1 tháng trước khi cưới thiên kim tiểu thư Baek Hye Jin. Ảnh: Naver

Từ năm 2019 tới nay, tài tử họ Park bỗng đóng băng các hoạt động trong showbiz và chuyển sang làm họa sĩ. Xports News cho biết thêm, Park Shin Yang bắt đầu theo học Thạc sĩ ở Khoa Mỹ thuật của trường Đại học Andong từ năm 2021. Sau khi tạm rời xa ánh đèn sân khấu, nam diễn viên đã tập trung theo đuổi niềm đam mê hội họa suốt nhiều năm qua.

Anh đã tổ chức triển lãm nghệ thuật mang tên The Fourth Wall cách đây 2 năm. Và sắp tới đây, nam ngôi sao sẽ tiếp tục mở triển lãm tại Bảo tàng nghệ thuật trung tâm Sejong.

Dù báo chí đưa tin Park Shin Yang chuyển hướng sang làm họa sĩ chuyên nghiệp từ năm 2019 nhưng nam nghệ sĩ cho biết, thực ra anh đã bắt đầu vẽ tranh từ tận 12 năm trước. Sau nhiều năm miệt mài theo nghiệp cầm cọ, tài tử họ Park đã hoàn thành hơn 130 bức tranh, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Nam tài tử đã chuyển sang làm họa sĩ. Anh sở hữu gia tài hội họa đồ sộ với hơn 130 tác phẩm. Ảnh: Nate

Sau thời gian dài mất hút, mới đây vào sáng 26/1, Park Shin Yang đã làm khách mời trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube của MC kiêm nhà văn Kim Tae Jin. Theo lời tài tử Chuyện Tình Paris, anh từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng khi phải chống chọi với đủ bệnh tật: "13 năm trước sau thời gian dài miệt mài diễn xuất, cơ thể tôi bỗng suy sụp. Tôi phải phẫu thuật lưng 4 lần, sau đó lại gặp vấn đề về tuyến giáp. Cơ thể đã phát tín hiệu từ lâu nhưng tôi không nhận ra, cho đến khi không thể gượng dậy được nữa thì mới đi phẫu thuật".

Cũng trong talk show vừa mới lên sóng, Park Shin Yang phủ nhận thông tin đã giải nghệ: "Diễn viên là nghề không có khái niệm giải nghệ. Nếu có vai diễn phù hợp với độ tuổi và hoàn cảnh, tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Tôi vẫn liên tục cân nhắc về những bộ phim điện ảnh và truyền hình hay, trăn trở xem mình nên làm điều gì thì sẽ tạo nên sự thú vị".

Park Shin Yang khẳng định anh chưa giải nghệ và sẵn sàng trở lại đóng phim nếu tìm được dự án ưng ý. Ảnh: Nate