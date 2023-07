Tài tử Cha In Pyo ở tuổi U60: Từ chối khối tài sản gần 400 nghìn tỷ từ bố tài phiệt

Vài ngày trước, truyền thông xứ Hàn đưa tin, bố nam tài tử Cha In Pyo - ông Cha Su Woong, Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping đã qua đời, hưởng thọ 83 tuổi.

Thông tin ngay lập tức trở thành chủ đề nóng được quan tâm. Bởi Woosung Shipping là đế chế vận tải biển lớn thứ 4 Hàn Quốc và thứ 10 toàn cầu, trị giá gần 400 nghìn tỷ Won (khoảng 6.660.000 tỷ đồng).

Công chúng tập trung thảo luận về việc ai sẽ là người thừa kế khối tài sản khủng này của ông Cha Su Woong. Mọi ánh mắt đều hướng về tài tử Cha In Pyo - con trai ông Cha Su Woong. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam tài tử đã tuyên bố rằng, bản thân từ chối thừa kế khối tài sản khủng của bố. Không chỉ Cha In Pyo mà 2 người em trai của nam tài tử cũng đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn này.

Cha In Pyo có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất nhì showbiz xứ Hàn

Từ chối cuộc sống thiếu gia để đi theo đam mê nghệ thuật

Nói Cha In Pyo từ khi sinh ra đã ở vị trí vạch đích quả không sai. Bởi lẽ ngay từ khi bước vào giới giải trí và trở thành cái tên đình đám nhất nhì showbiz xứ Hàn, Cha In Pyo đã được biết đến là thiếu gia “hàng thật giá thật”.

Sinh năm 1967, Cha In Pyo là con trai cả của ông Cha Su Woong - Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping. Không chỉ giàu có, Cha In Pyo còn sở hữu ngoại hình điển trai, chuẩn cực phẩm. Ngay khi vừa ra mắt công chúng với vai trò diễn viên, vẻ đẹp của Cha In Pyo đã làm trái tim bao thiếu nữ say đắm vì vẻ ngoài hào hoa.

Cha In Pyo sở hữu ngoại hình điển trai, hào hoa khi mới vào nghề

Chính vì vẻ ngoài lịch lãm ấy mà Cha In Pyo luôn được chọn vào những nhân vật giàu có như giám đốc hay con trai nhà tài phiệt. Có thể nói, thời điểm đó, Cha In Pyo đích thực là “hoàng tử” cả trên phim lẫn ngoài đời thực.



Cha In Pyo được khán giả Việt Nam biết đến thông qua vai phụ trong bộ phim đình đám một thời Ước mơ vươn tới một ngôi sao . Chính vai phụ trong bộ phim này đã giúp Cha In Pyo một bước trở thành ngôi sao hàng đầu được công chúng săn đón.

Bên cạnh đó, Cha In Pyo còn rất nhiều tác phẩm để đời như: Bí mật tòa tháp trắng (2007), Tướng Quân Gye Baek (2011), Tình yêu còn mãi (2014) … Trong đó, gây chú ý không kém chính là tác phẩm truyền hình Ông Trùm .

Nét đẹp nam tính và lịch lãm của Cha In Pyo đã làm trái tim bao thiếu nữ xao xuyến

Thực tế, trước khi đến với nghiệp diễn, Cha In Pyo cũng từng có một thời gian du học tại Mỹ. Với gia thế khủng cùng diện mạo chuẩn cực phẩm, thời điểm đó, ai cũng nghĩ nam tài tử chỉ nhất thời hứng thú với giới giải trí và rất nhanh sẽ trở về tập đoàn nối nghiệp bố tài phiệt.



Tuy nhiên, Cha In Pyo đã chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại. Nam tài tử rất tận tâm với nghiệp diễn và chưa từng bỏ cuộc. Cha In Pyo luôn chuyên tâm với từng vai diễn mà anh đảm nhận.

Các nhà làm phim thời ấy đều có chung nhận xét về Cha In Pyo. Họ đều cho rằng, ở nam tài tử toát lên khí chất ngôi sao, nhờ hàng lông mày rậm, ngũ quan góc cạnh và đôi mắt đa tình cùng sống mũi cao thẳng. Khác với các tài tử thời ấy như: Jang Dong Gun, Son Ji Chang hay Kim Min Jong… ở Cha In Pyo là vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính.

Tới nay dù đã ở tuổi U60, ngoại hình Cha In Pyo vẫn không hề xuống phong độ

Không chỉ là hình mẫu của các thiếu nữ, Cha In Pyo còn rất được các sao nữ thời ấy mến mộ. Điển hình trong đó phải kể đến như: Woo Hee Jin, Kim Hee Ae, Kim Sung Ryung, cố diễn viên Choi Jin Sil…



Cho tới nay, dù đã ở độ tuổi U60, nhưng Cha In Pyo vẫn khiến công chúng xuýt xoa khi sở hữu ngoại hình chuẩn quý ông cùng những đường nét không hề thay đổi trên gương mặt.

Việc gần đây, nam tài tử từ chối quyền thừa kế tập đoàn trị giá gần 400 nghìn tỷ Won của bố cũng khiến công chúng khá bất ngờ. Bởi lẽ, ai cũng nghĩ ở thời điểm này khi không còn đóng phim nữa, Cha In Pyo hoàn toàn có thể quay trở về tiếp quản đế chế hùng mạnh của bố mình. Qua đó, nhiều người cho rằng, từ trước tới nay, việc tiếp quản tập đoàn của gia đình chưa từng nằm trong suy nghĩ của nam tài tử.

Cuộc hôn nhân gần 30 năm chuẩn “hoàng tử - lọ lem”

Nổi tiếng, giàu có lại sở hữu ngoại hình cực phẩm, ai cũng nghĩ Cha In Pyo sẽ là một tài tử đào hoa bậc nhất showbiz xứ Hàn. Thế nhưng tất cả đều hoàn toàn ngược lại. Cả đời Cha In Pyo chỉ yêu và chung tình với duy nhất bà xã - nữ diễn viên Shin Ae Ra.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra gặp nhau lần đầu trên phim trường Tình anh trao em (1994). Trong phim, nam tài tử vào vai một công tử hào môn ra sức đeo đuổi nhân vật cô gái bán hàng do Shin Ae Ra đảm nhận. Không chỉ trên phim mà ngoài đời, Cha In Pyo cũng rất tích cực đeo đuổi Shin Ae Ra.

Cha In Pyo cảm nắng Shin Ae Ra ngay trong lần đầu hợp tác

Nam tài tử từng chia sẻ rằng, bản thân cảm nắng Shin Ae Ra ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hay nói đúng hơn là anh đã trúng tiếng sét ái tình của vợ. Ở thời điểm đó, Cha In Pyo đã là nam diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến, còn Shin Ae Ra mới chỉ bước chân vào nghề không lâu. Không chỉ danh tiếng mà cả gia thế của cả hai được nhận xét là “môn không đăng hộ không đối”.



Bởi Cha In Pyo xuất thân là thiếu gia nhà tài phiệt giàu có nhất nhì xứ Hàn, còn Shin Ae Ra chỉ là cô gái gia cảnh bình thường ở tỉnh lẻ. Thế nhưng, Cha In Pyo đã chứng minh tình cảm chân thành của mình đối với Shin Ae Ra là thật lòng. Nam tài tử thậm chí còn từ chối tình cảm của “Hiếu Kiêng” Lee Seung Yeon. Nhiều người cho rằng, chính nét đẹp mộc mạc, tự nhiên cùng sự dịu dàng và nụ cười tỏa nắng của Shin Ae Ra đã đốn gục trái tim thiếu gia hào hoa Cha In Pyo.

Sau một thời gian tích cực theo đuổi, cuối năm 1994, Cha In Pyo đã nhận được cái gật đầu từ người đẹp. Để tránh “đêm dài lắm mộng”, Cha In Pyo đã nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn và chính thức rước bạn gái về rinh bằng 1 đám cưới như mơ vào tháng 3/1995. Việc cả hai kết hôn sớm khi ở độ tuổi 20 và đang trên đà phát triển sự nghiệp đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra kết hôn vào năm 1995

Cuối năm 1998, Shin Ae Ra hạ sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Cha Jung Min. Suốt thời gian vượt cạn, Cha In Pyo luôn sát cánh bên vợ. Thậm chí, nam tài tử còn khóc khi chứng kiến cảnh vợ đau đớn trên bàn đẻ. Bên cạnh con trai, cặp vợ chồng đình đám này còn nhận nuôi 3 cô con gái. Cha In Pyo và Shin Ae Ra cũng thường xuyên cùng nhau làm từ thiện, cưu mang trẻ mồ côi.



Giữa những vụ ly hôn ồn ào trong showbiz, vợ chồng Shin Ae Ra - Cha In Pyo đã chứng minh tình yêu đích thực có tồn tại. Khi tới nay cặp đối đã chung sống được gần 30 năm và chưa từng để xảy ra mâu thuẫn hay tin đồn rạn nứt hôn nhân.

Cha In Pyo còn trở thành mẫu ông xã lý tưởng trong mắt các chị em bởi tình yêu dành cho vợ chẳng những không giảm mà còn ngày càng tăng. Trong một chương trình truyền hình, Cha In Pyo tiết lộ rằng, anh sẽ nói yêu vợ 5 lần mỗi ngày: “Nếu tôi không nói điều đó thì ai sẽ làm đây? Cô ấy là vợ tôi mà!” . Về phần Shin Ae Ra, cô cũng thường xuyên hỏi han chồng mỗi ngày như: “Anh yêu, anh ngủ có ngon không?”. Những câu hỏi thăm tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại chứa đựng sự yêu thương và quan tâm.

Cha In Pyo luôn sẵn sàng làm phó nháy chụp hình sống ảo cho vợ

Nam tài tử U60 còn không ngại mất hình tượng khi sẵn sàng nằm ra sàn nhà chỉ để làm phó nháy chụp những bức hình đẹp cho vợ sống ảo. Chỉ với bấy nhiêu điều cũng đủ cho thấy, tình yêu giữa Cha In Pyo và Shin Ae Ra lớn cỡ nào.